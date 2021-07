Sur internet, parfois, nous tombons sur des réalisations assez surprenantes. Si vous êtes habitués de nous lire, nous vous avons présenté des créations uniques et toutes plus surprenantes les unes que les autres. Cette Peugeot 205 est à ajouter à la liste des "réalisations insolites", et elle nous vient tout droit du Royaume-Uni.

Repérée par nos confrères de Carscoops sur le site de vente aux enchères eBay, la Peugeot 205 jaune vif n'est pas d'origine. Il ne s'agit pas d'une 205 GTi, ni même de la Peugeot 205 T16 malgré son kit large. C'est une voiture à double visage, puisqu'il ne s'agit pas d'une Peugeot, mais d'une Porsche...

Oui, en effet, si la carrosserie est celle d'une Peugeot 205 bodybuildée, le modèle qui se cache en-dessous est une Porsche Boxster des années 2000, d'ailleurs, on le voit très bien à l'intérieur même si quelques ajustements ont dû être apportés. L'annonce précise que cette Porsche Boxster donc est animée par un moteur six cylindres à plat de 2,7 litres (220 ch). Il est bien sûr positionné à l'arrière, et il est associé à une boîte de vitesses manuelle.

"Elle conserve tous les trains roulants Porsche, la suspension, les freins, la direction et le faisceau électrique, etc. Elle bénéficie donc de l'ABS, du contrôle de traction et du régulateur de vitesse", peut-on lire sur l'annonce.

Cette voiture est uniquement destinée à un usage sur circuit. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, l'enchère touche presque à sa fin. La meilleure offre est de 7100 £, soit environ 8300 € au taux de change actuel.

L'histoire ne dit pas pourquoi les créateurs ont changé la carrosserie d'une Porsche Boxster en Peugeot 205 typée rallye. Peut-être que l'un d'eux est fan de la Française ? Si oui, cela ne nous étonne pas. La Peugeot 205 a une cote de popularité assez incroyable. Aux enchères, les Peugeot 205 T16 se vendent à des centaines de milliers d'euros, preuve que les collectionneurs s'arrachent cette version si radicale et rare de la petite lionne.