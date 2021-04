La Peugeot 106 est une petite voiture qui n'a à priori aucune vocation sportive. Pourtant, Peugeot lança quelques versions amusantes comme la 106 S16 forte de 120 ch. En 1997, le constructeur au lion présenta le nec plus ultra, la 106 Maxi qui allait participer à des compétitions automobiles. C'est ailleurs cette dernière qui a inspiré la Peugeot 106 Evolution que vous (re)découvrez ici.

Celle que nous vous présentons n'est pas d'origine, mais comme vous allez le voir dans la vidéo ci-dessus, elle est complètement incroyable. Elle a été créée par un autodidacte plusieurs années en arrière. Vous l'avez d'ailleurs probablement déjà vue, sur internet, des vidéos de cette Peugeot 106 pas comme les autres sont nombreuses.

Dans une nouvelle vidéo réalisée par Movie Cars Central et publiée le 15 avril 2021, la Peugeot 106 Evolution remonte sur scène. Comme vous pouvez le voir en vidéo, elle n'a plus rien à voir avec une Peugeot 106 de série, et pour cause, ce n'est en réalité pas une Peugeot 106... Enfin, vous allez tout de suite comprendre.

Il s'agit en fait d'une Mitsubishi Evolution 4 avec un châssis raccourci pour qu'il puisse convenir à la carrosserie de la Peugeot 106. Cette voiture hybride dispose d'une boîte séquentielle, d'une transmission intégrale et d'un moteur (4G63) développant la bagatelle de 672 ch pour 680 Nm !

Une Peugeot 106 de 672 ch ? Oui, tout à fait ! Cela peut sembler complètement fou, et pourtant, cela existe. Vous vous doutez bien qu'avec une puissance aussi élevée et un poids plume de 1046 kg, cette Peugeot 106 Evolution peut faire du mal à des voitures bien plus prestigieuses. En début de vidéo, on la voit embêter puis doubler une Audi RS 6 Avant. Plus loin dans la vidéo, une Dodge Viper et une Porsche 911 GT3 RS abdiquent devant la suprématie 106 sur le circuit de Spa Francorchamps.

Pour nourrir votre curiosité, sachez que son créateur a tourné une poignée de vidéos depuis le début du projet. La première vidéo remonte à 2011, on y voit une Peugeot 106 Cartoon en train de passer à la disqueuse ainsi qu'une Mitsubishi EVO 4 se faire découper.