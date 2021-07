Alors que le monde se remet lentement d'une année 2020 marquée par une pandémie, peu à peu les événements automobiles reprennent leurs marques. Et c'est le cas de l'un des plus passionnants, le Festival of Speed de Goodwood.

Cet événement de quatre jours qui se tient du 8 au 12 juillet 2021 revient à ses premières amours avec un mélange sans pareil de voitures anciennes, de voitures de sports, mais également d'autos exclusives, récentes, et aussi d'avant-premières, à l'image de la BMW Série 2 qui y fait sa première sortie !

Comme le veut la tradition sur Motor1.com, nous vous proposons de suivre en direct tout ce qui se passe au Festival of Speed de Goodwood ce samedi 10 juillet 2021. Ci-dessous, vous trouverez le programme complet des quatre jours.

Samedi

7:00 - Ouverture des portes

8:30 - Plateau 2 - Drift, NASCAR, Touring Cars et Rally

9:15 - Plateau 5 - Sports Racers, Macaluso et Prodrive

9:55 - Plateau 6 - Supercars, Road Bikes et avant-premières

10:30 - Goodwood Action Sports Show

10:45 - Plateau 4 - Aston Moment, BRM, Gret Prix Greats, Senna et Tyrrell

11:40 - Plateau 3 - Ickx, Penske, etretti et Bikes

12:00 - Air Display - Red Arrows (25 mins)

12:20 - Plateau 1 - Mercedes, Avant-guerre, Alfa, Early Endurance et Indy

12:30 - Goodwood Action Sports Show

13:00 - Plateau 6 - Supercars, Road Bikes et avant-premières

13:40 - Lotus Moment - Front of Goodwood House

13:50 - Plateau 2 - NASCAR, Touring Cars et Rally

14:25 - Plateau 3 - Ickx, Penske, etretti et Bikes

14:30 - Goodwood Action Sports Show

14:55 - Balcony Moment

15:05 - Driftkhana Rd 2

15:45 - Murray Walker Moment - Interview on Startline

15:50 - Plateau 4 - BRM, Gret Prix Greats, Senna et Tyrrell

16:00 - Air Display - Blades (15mins)

16:40 - Qualifications course de côte

17:25 - Plateau 5 - Sports Racers, Macaluso et Prodrive

17:30 - Goodwood Action Sports Show

18:00 - Plateau 1 - Mercedes, Pre-War, Alfa, Early Endurance et Indy

Dimanche

7:00 - Ouvertures des portes

8:30 - Plateau 5 - Sports Racers, Macaluso et Prodrive

9:10 - Plateau 1 - Mercedes, Avant-guerre, Alfa, Early Endurance et Indy

9:30 - Goodwood Action Sports Show

9:50 - Plateau 2 - Drift, NASCAR, Touring Cars et Rally

10:35 - Plateau 4 - BRM, Gret Prix Greats, Senna et Tyrrell

11:00 - Roger Penske Moment in Assembly Area

11:25 - Plateau 3 - Ickx, Penske, etretti et Bikes

11:30 - Goodwood Action Sports Show

11:50 - Air Display - Red Arrows (25 mins)

12:05 - Plateau 6 - Supercars, Road Bikes et avant-premières

12:40 - Lotus Moment - Front of Goodwood House

13:00 - Plateau 5 - Sports Racers, Macaluso et Prodrive

13:35 - Plateau 3 - Ickx, Penske, etretti et Bikes

14:10 - Driftkhana

14:30 - Goodwood Action Sports Show

15:10 - Plateau 4 - Aston Moment, BRM, Gret Prix Greats, Senna et Tyrrell

15:45 - Air Display - Blades (15mins)

16:05 - Course de côte

16:30 - Goodwood Action Sports Show

17:10 - Plateau 1 - Mercedes, Pre-War, Alfa, Early Endurance et Indy

17:40 - Plateau 2 - NASCAR, Touring Cars et Rally

18:15 - Plateau 6 - Supercars, Road Bikes et avant-premières