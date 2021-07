Ce n'est pas la première Ferrari à subir une mise au point extrême, mais cette F12berlinetta dotée de deux énormes turbos sortant directement du capot, capables de produire plus de 1500 ch, n'avait jamais été vue auparavant.

La voiture en question a été modifiée pour l'équipe de la chaîne YouTube Daily Driven Exotics, plus précisément par la personnalité de la télévision et mécanicien professionnel, Aaron Kaufman, qui a commencé à travailler sur le projet en 2020 et l'a terminé il y a quelques semaines.

Au revoir l'aspiration naturelle, bonjour aux deux turbos

La F12berlinetta a été achetée d'occasion pour 300'000 dollars (254'368 euros au taux de change actuel), qui ont choisi d'installer un turbo après l'avoir conduite sur une piste de karting.

La grande routière du Cavallino, dont la production a été arrêtée en 2017, est équipée de série d'un moteur V12 atmosphérique de 6,3 litres capable de délivrer 740 ch et 690 Nm de couple, des chiffres qui lui permettent d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes et une vitesse de pointe annoncée de 340 km/h.

Le plus gros problème auquel Kaufman a été confronté était le manque d'espace dans le compartiment moteur pour installer les turbos, ce qui l'a obligé à découper le capot et à s'efforcer de garder les composants dans leur position d'origine autant que possible.

L'objectif du projet est que le groupe motopropulseur à double turbo puisse atteindre environ 1500 ch, soit le double de la puissance initiale de la voiture de série.

La Ferrari biturbo a fait ses débuts sur route à Santa Ana, en Californie, le 19 juillet, et la vidéo de l'événement, auquel a assisté une foule nombreuse, révèle un son nettement différent de celui de la F12berlinetta de série, dû à la fois aux turbocompresseurs et au système d'échappement de course. Les gars de Daily Driven Exotics ne manqueront certainement pas l'occasion de tester la voiture sur la chaîne dans un avenir proche.

La primauté en question

Cette F12 n'est pas la seule au monde à avoir un turbocompresseur installé sous le capot. Une pièce unique du carrossier allemand Mansory date de 2013, biturbo, et a été contestée dans une vidéo d'Excell Racing qui affirmait qu'il s'agissait d'une F12 aspirée avec un simple kit de carrosserie.

Au contraire, les préparateurs américains estiment que la première F12 biturbo jamais créée est bien leur version lancée en décembre 2018. À leur tour, les gens de Daily Driven Exotics ont mis en doute la voiture des rivaux, soulignant qu'elle avait des turbos sous le moteur et que le travail n'avait pas été bien documenté.