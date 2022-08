On peut dire sans se tromper que la Ferrari F12, ou officiellement la F12berlinetta, a cassé l'industrie lorsqu'elle a été présentée en 2012. Avec un moteur V12 à aspiration naturelle sous son capot, belle italienne a remporté le prix "The Supercar of the Year 2012" de Top Gear.

Le 12-cylindres de 6,3 litres F140 FC a également remporté des prix, notamment le prix "International Engine of the Year" 2013 dans la catégorie "Meilleures performances" et "Meilleur moteur de plus de 4,0 litres".

Bien qu'elle existe depuis une décennie, la Ferrari F12 est toujours une voiture convoitée par les passionnés. Plus important encore, la supercar V12 ne manque jamais d'impressionner lorsqu'il s'agit de vitesse en ligne droite. Pour le démontrer, voici un voyage à grande vitesse sur l'autoroute allemande, avec l'aimable autorisation d'AutoTopNL.

Galerie: Ferrari F12berlinetta par Carlex Design

Au lancement, la Ferrari F12 est dotée d'un groupe motopropulseur qui produit jusqu'à 740 chevaux (544 kilowatts) et 690 Newton-mètres de couple. C'est la quatrième voiture la plus puissante que Ferrari ait jamais fabriquée, capable d'atteindre les 100 km/h en seulement 3,1 secondes. La vitesse de pointe est estimée à 340 km/h.

Dans la vidéo de la performance ci-dessus, la Ferrari F12 franchit facilement la barrière des 322 km/h du premier coup. Pour être honnête, le trafic était extrêmement faible pendant l'essai, ce qui a permis à la supercar italienne de mettre le feu à l'autoroute.

Vers la fin de la vidéo, la F12 a pu brièvement atteindre les 337 km/h, juste un tout petit peu moins que les 340 km/h de vitesse maximale annoncée par le constructeur il y a 10 ans. Cela montre à quel point le moteur V12 de la Ferrari est génial.

Malheureusement, l'avenir du V12 de Ferrari au-delà de cette décennie est incertain, en raison de l'ère de l'électrification et des restrictions strictes en matière d'émissions. Les Daytona SP3 et 812 le maintiennent en vie pour le moment, ainsi que le futur SUV Purosangue.