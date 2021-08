Comme on dit, la mort et les impôts sont les seules choses certaines dans ce monde. Eh bien, vous pouvez ajouter le fait que Bentley ne fera plus jamais de pick-up. La marque a maintenant un SUV, un pick-up pourrait donc arriver, en insistant sur le mot "pourrait". Si vous voulez un luxueux véhicule utilitaire britannique capable de transporter des choses, il y a de fortes chances que ce ne soit pas pour tout de suite, alors ne comptez pas dessus.

Ou alors, vous pouvez vous tourner vers ceci : une conversion de la Flying Spur en pick-up, offerte par DC Customs au Royaume-Uni.

Si vous avez du mal à vous faire à l'idée, considérez qu'il s'agit d'un pick-up britannique plus luxueux et plus moderne que le pick-up Chevrolet des années 60.

En regardant les images postées par DC Customs sur son Instagram, la conversion du pick-up Flying Spur surnommé Decadence n'est pas une mauvaise idée du tout. Une grande partie de ce fait vient de la grande carrosserie que l'atelier de customisation a employée. La moitié avant de la berline de luxe de première génération semble pratiquement intacte, mais le travail de la société de tuning a commencé au pilier B jusqu'à l'arrière.

Pour rester dans les règles de l'art, DC Customs a recouvert le lit de placages en bois, avec des armoires et des tiroirs pour maximiser l'utilité.

DC Customs n'a pas dévoilé le montant de la construction, mais a précisé que le pick-up violet aux lignes basses est désormais entre les mains de son propriétaire. L'entreprise considère qu'il s'agit de l'un de ses plus grands défis à ce jour.

Si vous êtes intéressé par ce type de conversion, vous pouvez contacter directement l'entreprise en cliquant sur le lien ci-dessous. Ils réalisent également diverses modifications et constructions sur mesure, qui, nous l'espérons, sont tout aussi astucieuses que ce pick-up Flying Spur.