Un autre SUV compact est en route au Brésil. Il s'agira d'un petit modèle qui utilisera la même plateforme modulaire CMP que la nouvelle Citroën C3. Selon L'argus, la voiture sera baptisée 1008, avec uniquement une version électrique pour l'Europe et un lancement prévu pour 2025.

La Peugeot 1008 est connue en interne sous le nom de "Projet P44" et fait partie du programme "Smart Car", qui crée des modèles pour les marchés émergents tels que l'Amérique latine et l'Inde. La nouvelle Citroën C3 qui fera ses débuts en avril 2022 s'inscrit dans cette stratégie. La voiture de Peugeot suivra la même ligne, assemblée sur une version simplifiée de la plateforme CMP. Cependant, elle se distinguera de sa cousine Citroën en étant une voiture plus raffinée, suivant le positionnement de la marque au lion dans le pays.

Il s'agira d'une voiture relativement petite, puisqu'elle mesurera environ 4,15 mètres de long, soit presque la même longueur que la précédente Peugeot 2008 encore en vente au Brésil, qui mesure 4,16 mètres. La Peugeot 1008 serait aussi proposée en Europe, dans une version totalement électrique pour mettre à la retraite la sous-compacte 108 - qui quittera la ligne d'assemblage en 2021. Au Brésil, la 1008 finira par envoyer la 2008 en maison de repos.

Le design n'est pas encore bien défini. Bien qu'il soit facile de croire que cette voiture utilisera le même style que les dernières Peugeot, comme la 208 et la 308. Mais il faut garder en tête que Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a demandé à Matthias Hossann, le nouveau directeur du design de Peugeot, de revoir le style créé par son prédécesseur, qui est maintenant en charge du design de l'"ennemi" Renault.

Sur des marchés comme le Brésil et l'Inde, nous pouvons nous attendre à des moteurs thermiques. Au Brésil, le pari le plus sûr est l'adoption des moteurs Firefly de Fiat, principalement dans les versions turbo. Elle doit suivre la nouvelle Citroën C3 et utiliser le 1.0 turboflex qui fera bientôt ses débuts dans la Fiat Pulse, avec environ 120 ch, en plus du 1.3 L de 109 ch. En Europe, la 1008 arriverait uniquement en électrique, avec une puissance comprise entre 50 et 80 ch et des batteries plus petites que l'e-2008, de sorte qu'elle coûte moins de 20 000 euros.