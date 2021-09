Vous êtes à la recherche d'un Airbnb assez grand pour accueillir vous et votre famille ou vos amis, mais vous souhaitez qu'il soit bien équipé pour ne pas vous ennuyer une seconde. Cela n'est pas facile à trouver, et pourtant, en faisant une recherche approfondie, on finit par trouver.

Cette demeure dispose de tous les équipements possibles et imaginables, comme un terrain de basket et de tennis, une salle de sport, une salle de jeux, une piscine, etc. Le plus incroyable est sans doute son circuit, parfait pour des courses de kart ! Il est bien sûr possible d'apporter ses propres voitures, et de profiter de cette portion d'asphalte pour faire du drift comme dans la vidéo ci-dessus.

Envie d'être secoué ? Pas de problème, plus loin se trouve une piste adaptée au tout-terrain. Si vous n'avez pas les engins adaptés, tout est prévu car vous pourrez emprunter ceux des propriétaires qui se trouvent dans l'immense garage.

Cette demeure dispose de 6 chambres, de 12 lits, et peut accueillir jusqu'à 16 voyageurs (d'après l'annonce Airbnb). Son prix en location n'est presque pas élevé au vu de sa capacité et de ses nombreuses infrastructures. Deux nuits dans Little Tallageda vous coûteront seulement 4000 dollars, soit 167 dollars par nuit et par personne (142 € au taux de change actuel).

Malheureusement, cette propriété n'est pas en France ni en Europe. Il faudra voyager jusqu'aux Etats-Unis, à Pomona, dans le Missouri, pour en profiter. C'est l'une des rares maisons au monde à disposer d'un circuit, peut-être que dans un futur proche, les propriétaires et les promoteurs penseront à ajouter une piste à leurs constructions, surtout si l'interdiction de circulation des voitures thermiques entre en vigueur.

Vous retrouverez l'annonce Airbnb en cliquant sur ce lien.