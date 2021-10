La nouvelle BMW M3 est une berline de sport qui n'a vraiment pas besoin (ou peu) d'accessoires pour imposer le respect. De série, la sportive de Munich est agressive, mais les préparateurs automobiles pensent qu'il est possible de faire mieux, AC Schnitzer en est en tout cas convaincu et présente son kit carrosserie.

De nombreux éléments ont été ajoutés pour tenter d'embellir, ou plutôt, d'ensauvager la sportive de BMW. On peut citer pêle-mêle les voies d'air sur le capot, la lame avant (1234 €), les déflecteurs (750 €), les jantes, l'aileron (3073 €), le becquet (371 €) arrière, le diffuseur arrière (1890 €). AC Schnitzer affirme que ces pièces améliorent l'aérodynamisme, et précise que son M3 est aussi plus basse (jusqu'à 20 mm) que le modèle standard.

Que serait une préparation sans modification de l'échappement ? AC Schnitzer a remplacé les tuyaux d'origine par un échappement sport en acier avec des canules "carbone sport" de 110 mm de diamètre. Le son du moteur six cylindres est meilleur, vous pouvez l'entendre grogner dans la vidéo ci-dessus.

Plus bruyante, mais aussi plus puissante ! Cette M3 voit sa puissance passer de 510 ch à 590 ch et son couple augmenter de 100 Nm (750 Nm contre 650 Nm auparavant). Le préparateur estime que sa voiture est désormais capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes contre 3,9 secondes et de filer à une vitesse de pointe de 250 km/h (vitesse limitée électroniquement).

Le tuner a aussi apporté quelques changements dans l'habitacle avec de nouvelles palettes au volant, un pédalier en aluminium, un volant en cuir Nappa et Alcantara ainsi que quelques garnitures en carbone.

Il précise sur son site internet que cette préparation est aussi valable pour la G81, nous la verrons donc dans plusieurs mois sur une BMW M3 Touring qui n'a pas encore été officialisée par le constructeur et qui sera présentée très prochainement.