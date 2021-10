Le métaverse est un univers numérique dans lequel réalité virtuelle et réalité augmentée se rencontrent. Il propose une expérience immersive dans un espace-temps différent du monde réel. Pour le dire plus simplement, le métaverse est un nouveau monde, virtuel, dans lequel vous aurez l'impression d'exister et où vous pourrez communiquer avec d'autres personnes, acheter des objets, vivre des expériences, etc.

Facebook met les bouchées doubles pour développer ce projet si important à ses yeux. L'entreprise américaine cherche à embaucher 10 000 personnes en Europe pour développer son métaverse, autant vous dire qu'il prend ce projet très au sérieux.

Les éditeurs de jeux vidéo s'intéressent de très près à ce sujet, Epic Games par exemple, éditeur du célèbre jeu Fortnite, veut s'immiscer dans le métaverse afin d'offrir à ses joueurs une expérience encore plus immersive.

Les constructeurs automobiles ne tarderont pas à mettre leur nez dans le métaverse, Alpine ouvre le bal et annonce sur son compte Instagram un modèle destiné au métaverse. L'image publiée sur le réseau social montre l'avant d'une Alpine qui ressemble de loin à une A110, mais qui semble beaucoup plus évoluée avec des feux antibrouillard ronds à proximité du capot, d'immenses entrées d'air au niveau du bouclier et des portes en élytre.

Il s'agirait donc d'un nouveau modèle que le constructeur lancera dans le métaverse et que vous pourrez probablement expérimenter prochainement. Plusieurs acteurs accompagnent Alpine dans ce projet, dont Animoca Bands, REVV Motorsport et nfast. En épluchant les publications de ces sociétés, on apprend qu'elles sont spécialisées dans le développement de jeux vidéos basés sur la blockchain.

Il se pourrait que cette Alpine soit vendue sous forme de NFT. Nfast, société avec laquelle Alpine est associée dans ce projet est d'ailleurs un spécialiste des hypercars pour le métaverse. L'avenir s'annonce prometteur, un nouveau monde est en train de naître.