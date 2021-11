Après une forte augmentation depuis la rentrée dernière, les prix de l'essence et du diesel se sont relativement stabilisés depuis quelques semaines, en maintenant toujours des niveaux largement au-dessus de ce que nous avons connu ces derniers mois. Néanmoins, si les prix à la pompe ne bougent pas encore, il y a quelques signes qui montrent qu'ils pourraient bientôt diminuer.

Il y a quelques jours, le président américain Joe Biden a décidé de débloquer plusieurs stocks de pétrole en collaboration avec la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le Royaume-Uni pour tenter de réduire les prix. Un total de 70 à 80 millions de barils ont été débloqués, dont 50 proviennent de la réserve américaine de pétrole, tandis que les 20 à 30 autres proviennent des différents pays pré-cités.

Il faudra toutefois un certain temps avant que l'on puisse observer un effet positif sur les prix du diesel et de l'essence, car les chiffres évoqués, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne sont pas si élevés. Pour vous en convaincre, il suffit simplement de mettre en corrélation les chiffres avancés avec la consommation de pétrole dans le monde, celle-ci s'élevant à 100 millions de barils par jour.

Ce déblocage n'a donc pas d'effets immédiats sur les prix à la pompe, le prix du baril n'ayant que très peu évolué sur les sept derniers jours. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il s'établit à 82,28 dollars le baril.

Le message envoyé par les grandes puissances reste néanmoins important, et la décision récemment prise par les Américains pourrait faire baisser le prix du pétrole et, par conséquent, les prix à la pompe. Pour le moment, les compagnies pétrolières restent de marbre et sont en attente des réactions du marché.

En France, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le prix des carburants est en légère baisse depuis une semaine, mais toujours en hausse par rapport au mois dernier, et très largement en augmentation par rapport à la même période il y a un.

Le prix des carburants en France au 25 novembre 2021