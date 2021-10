Vous l'avez sans doute remarqué, les prix des carburants ont beaucoup augmenté ces dernières semaines. Le plein d'essence de votre voiture coûte de plus en plus cher, et pour cause, le cours du pétrole Brent a bondi à 83 dollars, contre 42 dollars à la même période en 2020.

Résultat, le prix du litre de diesel n'a jamais été aussi cher en France. Comme le montrent les données du ministère de la Transition écologique, le prix moyen à la pompe du gazole était de 1,5354 euro la semaine dernière, c'est plus qu'en octobre 2018, au début de la crise des gilets jaunes où le gazole était commercialisé à 1,5331 euro.

Selon le site Carbu.com, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le mardi 12 octobre 2021, le prix moyen du gazole est de 1,558 €/l, soit une hausse de 33,9 €c/l (+ + 27,80 %) par rapport à l'an dernier.

Les répercussions des variations du prix du pétrole Brent à la pompe sont rapides. D'après une étude de la Banque de France relayée par Les Echos, "Il faut en moyenne onze jours ouvrés pour observer 90 % de la transmission de variation de coût aux prix, et la répercussion totale aux prix des carburants prend environ vingt jours ouvrés".

Encore faut-il rappeler que le prix du litre de carburant ne dépend pas seulement des cours pétroliers, mais aussi de la fiscalité, qui a été gelée depuis 2018 par le gouvernement. Toutefois, lorsque vous versez un litre d'essence dans votre réservoir, vous payez en réalité 60% de taxes.

D'après le ministère de l'Economie des finances et de la relance, sur un litre de SP 95 facturé à 1,50 €/L en 2014 (aujourd'hui, le litre de SP 95 coûte en moyenne 1,631 €/l), la fiscalité représente 57,1% du prix final. Elle est composée de la TVA à 16,4% mais aussi, de la TICPE qui représente 32,7%. Le prix du pétrole brut ne représente que 33,5%, soit beaucoup moins que la fiscalité.

Rappelons enfin que de 2011 à 2014, le pétrole Brent coûtait plus de 100 dollars le baril, et que l'essence coûtait bien moins cher qu'aujourd'hui.