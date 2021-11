Certains passionnés sont prêts à faire des pieds et des mains pour posséder une Ferrari. Mais dans le cas de cette 308 GT4, il vaut mieux écouter la raison plutôt que le cœur. La chaîne YouTube Number 27 a tenté de percer les secrets de ce qu'elle décrit comme étant "la Ferrari la plus rouillée du monde".

Les signes du temps

Le modèle présenté dans la vidéo est en si mauvais état qu'il est presque méconnaissable. La rouille a rongé tous les recoins de la carrosserie, tandis que certains composants ont été retirés pour servir de pièces de rechange. Par exemple, le moteur V8 de 255 ch de Ferrari a été reconstruit et monté sur un autre exemplaire.

Les dégâts causés par les intempéries sont clairement visibles sur les portes, qui présentent des trous gros comme la main. La suspension et le châssis semblent également avoir disparu, tandis que l'intérieur est dans un état qui laisse à désirer. Malgré la moisissure et le revêtement effiloché, les sièges arrière ont l'air (presque) neufs, tandis que l'instrumentation est toujours en bon état.

Un avenir incertain

Comment cette Ferrari est-elle devenue en si mauvais état ? Le présentateur de la vidéo a tenté de reconstituer son histoire. Achetée en 1979, la voiture a parcouru quelque 70 000 km avant d'être abandonnée dans une grange ouverte au début des années 1990. L'humidité et l'exposition aux éléments extérieurs ont accéléré l'usure de la carrosserie, qui est maintenant dans un état pratiquement irrécupérable.

Cette Ferrari 308 GT4 est toujours proposée sur eBay (au Royaume-Uni) pour environ 17 000 €, mais il est peu probable que quelqu'un l'achète et entame une longue et laborieuse restauration. Bien que la valeur de ce modèle ait triplé au cours des 15 dernières années, une reconstruction totale de la carrosserie et l'ajout d'un moteur seraient trop coûteux.

La seule façon pour la Ferrari de survivre serait de la transformer en œuvre d'art. Dans le passé, un gentleman turc a dépensé plus de 200 000 euros pour ajouter une GT4 accidentée à sa collection - une étrange façon d'aimer les voitures.