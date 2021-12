2JZ - ce chiffre et ces deux lettres sont sacrés pour les centaines de milliers de fans de la Supra dans le monde. Le moteur six cylindres en ligne des années 1990 a probablement été l'un des plus grands succès de Toyota de tous les temps, et le fait de voir des Supra modernes avec des swaps 2JZ devrait beaucoup vous réjouir.

Au cours des années passées à écrire des milliers d'articles sur l'automobile, nous avons vu de nombreux échanges de moteurs, mais nous n'avons jamais rien vu de tel. Ce que nous avons ici est une Toyota Supra de quatrième génération fortement modifiée. Elle est équipée d'un moteur diesel Cummins. Oui, vous avez bien lu cette dernière phrase !

D'après ce que nous pouvons voir, l'idée principale était probablement de construire un véhicule d'aventure performant basé sur une Supra. La voiture est beaucoup plus haute qu'un modèle de série et repose sur de gros pneus tout-terrain, cachés sous des passages de roues plus larges. Il y a également une galerie de toit et c'est probablement l'une des rares Supra au monde à être équipée d'une barre de remorquage. La carrosserie entière est finie en noir mat.

Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose sur les spécifications du moteur, mais vous pouvez facilement voir qu'il y a un énorme turbocompresseur qui dépasse du capot. À un moment donné, nous pouvons entendre le moteur diesel Cummins à six cylindres en ligne fonctionner, et il a vraiment l'air d'un tank. Une autre surprise est que cette Supra est équipée d'une suspension pneumatique, la hauteur de conduite normale étant beaucoup plus basse que la configuration tout-terrain.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un projet impressionnant et vraiment unique. Bien sûr, tout le monde n'aime pas voir sa Supra transformée en véhicule tout-terrain, mais pour ceux qui apprécient les idées et les constructions spéciales, ce projet sera probablement très intéressant pour vous.