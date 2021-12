Honda fait sans aucun doute partie de ces constructeurs qui ont toujours les yeux tournés vers l'avenir, et certains de ses concepts et même de ses modèles de série arborent un design futuriste. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur un concept présenté par la firme japonaise au début des années 90.

C'est précisément en 1991, au salon de l'automobile de Francfort que Honda a dévoilé la FS-X, dont le nom fait référence à "Futuristic Sports Experimental", ainsi qu'un deuxième prototype ayant la forme d'un coupé.

La Honda FS-X était clairement la riposte face à Lexus ou Infiniti, deux marques japonaises premium qui s'en sortaient plutôt bien aux Etats-Unis, et que le constructeur tokyoïte ne voulait pas perdre de vue.

Cette berline arbore un look intéressant, même si elle n'a pas particulièrement bien vieilli. L'avant présente des phares longs et minces, chacun avec quatre points de lumière, ainsi qu'une calandre proéminente avec un imposant logo Honda. Le plus intéressant, cependant, on le trouve dans l'habitacle.

Honda n'avait pas tout à fait raison avec sa réflexion avant-gardiste pour les intérieurs, et en fait, l'aspect général date plutôt des années 90, chargé de garnitures en bois et en cuir. Là où le fabricant a le plus réussi, c'est en abandonnant les montres analogiques traditionnelles, avec un écran multimédia et un tableau de bord numérique, ce qui était avancé pour l'époque.

Enfin, le nom "Sports" peut être attribué au moteur que cachait cette intéressante berline, qui n'était autre que le V6 VTEC de 3,5 litres de Honda, avec une puissance d'environ 285 ch. Comme vous l'aurez compris, ce concept fut complètement abandonné, et désormais, Honda ne jure que par les SUV bien qu'il propose encore quelques berlines dans son catalogue. On peut citer la Honda Accord qui est toujours d'actualité et qui a ses adeptes autour du globe.