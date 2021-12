La semaine dernière, les Etats-Unis ont été frappés par des tornades sans précédent causant la mort de plus de 80 personnes et des dommages matériels évalués à plusieurs milliards de dollars. Ce phénomène météorologique a aussi impacté les constructeurs automobiles, dont Chevrolet, qui a vu son usine basée à Bowling Green touchée par les vents violents.

Ses véhicules stationnés à l'extérieur de l'usine ont été endommagés, et le toit de son usine de production a pris feu à cause d'une fuite de carburant selon les premiers éléments de l'enquête. Ainsi, même les véhicules qui étaient en cours de production ont été touchés par des infiltrations d'eau, ce qui va obliger Chevrolet à les mettre au rebut et à retarder les livraisons.

Selon le constructeur américain, un peu plus de 20 Corvette ne sont plus en état de rouler. Certaines, stationnées à l'extérieur, seront réparées, d'autres seront complètement détruites car leur électronique est endommagée.

Malheureusement, les clients devront patienter un peu plus longtemps avant de prendre livraison de leur supercar. La production de la Corvette C8 a été retardée par cet évènement, espérons que les clients n'attendront pas très longtemps avant de prendre livraison de leur bolide.

Sur la page Facebook des propriétaires de la Corvette C8, les témoignages fusent : "Je viens de recevoir un appel de mon concessionnaire. Les voitures sur la ligne sont mises au rebut en raison de dommages" ou encore "Je viens de recevoir un appel de mon concessionnaire me disant que ma voiture a été construite le jeudi/vendredi dernier. Malheureusement, Elle a été endommagée et doit être reconstruite. Il a déclaré que toutes les voitures endommagées allaient revenir en tête de ligne".

À noter que quelques Corvette ont été miraculeusement épargnées. En effet, quelques concessionnaires de la région ont pris livraison des véhicules commandés après cette série de tornades historique.