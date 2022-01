Mercedes-Benz commence très mal son année 2022. Le constructeur doit rappeler 800 000 voitures à travers le monde, mais le plus problématique est qu'il n'a pas encore les pièces nécessaires pour réparer toutes les voitures incriminées.

Révélé par le journal allemand Bild puis confirmé par le constructeur à l'étoile, ces centaines de milliers de voitures construites entre janvier 2017 et octobre 2021 ont un problème au niveau de leur pompe à eau. Nos confrères de la Motor1 USA ont contacté le constructeur allemand, qui leur a confirmé que ce problème ne touche que les modèles équipés d'un moteur diesel.

"Dans ce cas, la pénétration de liquide de refroidissement dans le système peut endommager divers composants. Si des vannes de commutation électriques entrent en contact avec du liquide de refroidissement, la température des pièces respectives peut, dans des cas isolés, augmenter avec le temps en raison d'une réaction électrochimique", a expliqué un porte-parole de la marque.

Mercedes CLS Mercedes Classe E

Leur pompe à eau est dans certains cas défectueuses, ce qui pourrait conduire à des fuites qui ne sont pas à négliger puisque cela augmente considérablement le risque d'incendie. Mercedes-Benz ne nie pas ce problème, mais ne peut malheureusement pas lancer une campagne de rappel car les pièces ne sont pas disponibles à cause de la crise de coronavirus qui a profondément perturbé ses fournisseurs. Le constructeur procédera au rappel des 800 000 voitures dès que possible, mais aucune date n'a encore été communiquée pour le moment.

Dans une lettre envoyée aux propriétaires, Mercedes-Benz demande que son véhicule soit conduit "de manière prudente et son utilisation réduite au strict minimum". De plus, les propriétaires déjà contactés sont priés de se rapprocher au plus vite de leur concession la plus proche pour la prise en charge de leur voiture.

Les modèles concernés :