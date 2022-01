La Ferrari électrique est prévue pour 2025 et les gens de Maranello travaillent déjà à la création du premier cheval cabré qui ne fera pas de bruit, un modèle révolutionnaire destiné à ouvrir une nouvelle voie pour la firme italienne. Une révolution qui viendra avant tout des hommes qui conçoivent et concevront la Ferrari électrique tant attendue, ainsi que les modèles électrifiés qui composeront la gamme de l'entreprise.

C'est précisément pour cette raison que l'année 2022 s'ouvre avec de nouvelles nominations au sommet de Maranello pour - comme l'a déclaré le PDG Benedetto Vigna - atteindre "les objectifs stratégiques consistant à renforcer l'exclusivité de la marque, à enrichir l'excellence du produit, à rester fidèle à son ADN sportif et à se concentrer sur la neutralité carbone d'ici 2030".

La poussée de la technologie

Dans le communiqué de presse publié aujourd'hui par Ferrari, dans lequel sont présentés les nouveaux profils qui rejoindront l'équipe, l'entreprise précise "nous voulons repousser les limites dans tous les domaines, en utilisant la technologie d'une manière qui est unique à Ferrari".

Voici les nouveaux arrivants :

Dans le domaine du développement des produits et de la recherche & du développement , Gianmaria Fulgenzi, qui travaille chez Ferrari depuis 2002, quitte son poste de responsable de la chaîne d'approvisionnement de Gestione Sportiva pour devenir responsable du développement des produits. Il est rejoint par Ernesto Lasalandra, nommé directeur de la recherche et du développement de STMicroelectronics, tandis que Philippe Krief sera son adjoint.

Illustration imaginant une Ferrari électrique

Le secteur Digital & Data, qui aura pour mission d'accélérer la transformation numérique du Cavallino, sera dirigé par Silvia Gabrielli, chez Ferrari depuis 2019 et désormais nommée Chief Digital & Data Officer.

D'autre part, la partie nommée Technologies & Infrastructures aura pour objectif de renforcer la collaboration et l'alignement entre le développement et la production des prochaines Ferrari. Elle sera dirigée par Davide Abate, ancien responsable des technologies, désormais responsable du département.

Angelo Pesci vient de STMicroelectronics (comme Benedetto Vigna) et a été nommé Chief Purchasing & Quality Officer, à la tête du département Purchasing & Quality, dont la tâche sera de renforcer encore les partenariats stratégiques "pour continuer à élever la barre de l'excellence".

Enfin, Andrea Antichi, qui travaille à Maranello depuis 2006, a été nommé Chief Manufacturing Officer, tandis que le département d'audit interne et de conformité a vu Marco Lovati confirmé au poste de Chief Internal Audit Officer et Sabina Fasciolo au poste de Chief Compliance Officer.

Quelle est la prochaine étape ?

Comme indiqué, la Ferrari électrique n'arrivera pas avant 2025 et de nouvelles compétences seront nécessaires pour lui donner vie, la technologie devenant de plus en plus importante pour lui donner forme et substance. Les prémisses sont déjà plus que bonnes, comme le souligne Morgan Stanley, qui voit en Ferrari l'un des constructeurs les plus prometteurs dans le domaine des voitures électriques.