Difficile de ne pas succomber aux charmes délicatement néo-rétro de la petite Honda e, cette citadine 100 % électrique à l'autonomie pas particulièrement folichonne (entre 200 et 230 kilomètres), mais au look absolument irrésistible.

Les voitures japonaises, ce sont aussi des sportives incontestablement réussies, même si elles sont aujourd'hui beaucoup moins présentes au sein des catalogues des constructeurs, notamment en raison des normes environnementales. L'avenir des sportives sera électrique, et si la Honda e ne devrait pas avoir le droit à une version survitaminée de la part de la firme japonaise, un préparateur s'est amusé à la rendre un peu plus dynamique.

La Honda e que vous voyez en photos est l'œuvre de l'entreprise Innovate Composites. Un kit carrosserie a été spécialement réalisé pour la citadine japonaise, avec notamment un nouveau bouclier avant, des élargisseurs d'ailes et quelques petits évents latéraux pour améliorer l'aérodynamisme. De dos, nous retrouvons un imposant spoiler au niveau du toit et un diffuseur positionné sous le bouclier. Les jantes ont également été changées et sont désormais plus grosses par rapport à celles d'origine.

À en juger par les photos, Innovate Composites n'en a pas encore fini avec sa préparation. Il y a sans doute encore quelques ajustements à faire, d'autant plus que ce kit sera commercialisé à en croire l'entreprise et sa publication sur Instagram. Innovate Composites compte en produire "un nombre d'exemplaires limité". Les potentiels acquéreurs sont d'ailleurs invités à se faire connaître en envoyant un message privé à l'entreprise.

Les férus de sportives japonaises auront certainement fait le rapprochement avec les Honda City Turbo, ces modèles qui courraient au sein d'une compétition monomarque qui avait lieu au Japon dans les années 1980. Une série et des voitures que nous vous invitons d'ailleurs à découvrir au sein de la vidéo postée ci-dessus.