Les salons automobiles n'ont plus le vent en poupe et la crise sanitaire ne les a vraiment pas aidés. Nous avons appris en octobre dernier que l'édition 2022 du Salon de Genève avait été annulée et reportée en 2023. Si tout comme nous vous aimez vous balader dans les allées pour découvrir les dernières nouveautés, vous pourrez le faire cette année lors du Mondial de l'automobile de Paris qui se déroulera au mois d'octobre 2022.

Plus national et convivial, les organisateurs du salon de l'auto de Lyon ont aussi confirmé l'ouverture de ses portes au printemps prochain, du 7 au 11 avril 2022. Une place de choix sera réservée aux nouvelles énergies, les modèles électriques et hybrides seront véritablement les stars de ce salon. Soyez rassurés, des voitures de compétition et anciennes seront également exposées.

"Le salon de Lyon est devenu un évènement incontournable des rendez-vous automobiles en France comme en Europe, emportant l’adhésion des exposants et des visiteurs grâce à sa formule orientée 100 % ventes mais également couplée à une fête de l’automobile. La meilleure preuve est l’enthousiasme exprimé par les exposants de se retrouver en avril. Cette édition du printemps s’annonce d’ores et déjà comme une édition prometteuse" Anne Marie Baezner, directrice du salon.

"La quasi-totalité des constructeurs du marché français" seront présents. De plus, les marques généralistes, premiums, ainsi que les marques de prestige ont répondu à l'appel. Outre un espace intérieur de 50 000 m2, une zone d'essai est prévue. Les clients pourront donc essayer leur future voiture avant de finaliser leur achat. Enfin, le salon accueillera pour la première fois un espace dédié aux voitures d'occasion, ainsi que des expositions autour des Alpine (compétition), Porsche 911 et Fondation Berliet (camions).

Informations utiles :

• Dates : du jeudi 7 au Lundi 11 Avril 2022

• Horaires : De 10h00 à 20h00 tous les jours + nocturne jusqu’à 22h00 vendredi 8 avril

• Lieu : Eurexpo Lyon

• Tarifs : 8 € sur place, E-billet à 7 €, gratuit pour les enfants de -12 ans accompagnés