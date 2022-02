La Peugeot 308 est une voiture compacte connue et établie dans son segment depuis plusieurs années. L'introduction de l'hybride rechargeable et, à l'avenir, du moteur électrique, contribuera à l'évolution de l'un des modèles les plus populaires en Europe.

Une étape importante vers le modèle que nous connaissons aujourd'hui a eu lieu il y a plus de 20 ans, lorsque le Lion a présenté la Prométhée, un concept qui anticipait l'héritière de la 306 et de la 307.

Compacte ET monospace

Présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Paris 2000, la Peugeot Prométhée était un show car, une sorte de fenêtre sur le futur design des modèles du Lion.

La carrosserie combine les styles d'une voiture compacte et d'un monospace/crossover avec un mélange unique de solutions telles qu'un pare-brise qui s'étend presque jusqu'au centre du toit et des panneaux latéraux inspirés de la Peugeot 402 "Canadienne".

La Prométhée avait deux portes côté passager et une seule porte coulissante côté conducteur (une solution également adoptée par la 1007, qui n'a pas eu de succès), toutes s'ouvrant électroniquement et à distance. L'arrière était dominé par une grande lunette arrière, tandis que l'avant avait un style plus conventionnel, adopté plus tard par la Peugeot 307 de série.

La technologie d'antan

L'habitacle de Peugeot est de taille généreuse et peut accueillir quatre adultes. Le tableau de bord comportait un tableau de bord analogique et l'écran couleur de l'un des premiers systèmes d'infodivertissement.

Bien sûr, il n'y avait pas encore de commandes tactiles, mais l'équipement était assez complet, comprenant un lecteur CD, la climatisation automatique et pas moins de deux écrans montés sur les appuis-tête pour permettre aux passagers arrière de regarder leurs DVD préférés.

Sous le capot de la Prométhée se trouvait un moteur diesel HDi 4 cylindres de 2 litres avec filtre à particules, développant environ 90 ch. Cette puissance était plus que suffisante pour déplacer un corps léger et compact : le Prométhée pesait moins de 900 kg et mesurait 4,18 mètres de long.

En revanche, la 308 actuelle mesure 4,37 mètres de long et pèse environ 1,4 tonne. Mais elle peut compter sur un siège supplémentaire, divers systèmes d'aide à la conduite et une mécanique et une électronique plus sophistiquées.