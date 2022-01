En 1998, Bugatti est racheté par le groupe Volkswagen. Il fallait à tout prix ressusciter la marque de Molsheim qui devait in fine devenir la vitrine du groupe allemand. Dès son rachat, Bugatti présenta au Mondial de l'automobile de Paris le concept EB 118. Quelques mois plus tard, au Salon de Genève de 1999, le constructeur alsacien révéla le concept EB 218.

Ces deux concepts sont des berlines surpuissantes censées représenter le summum de l'automobile. Elles devaient donner naissance à un modèle de série quelques années plus tard pour réinsuffler la vie à la marque alsacienne, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les deux berlines furent abandonnées, entre-temps, Bugatti décida de changer de direction et d'opter pour une voiture de sport à moteur central arrière.

Bugatti EB 18/3 Chiron Bugatti EB 18/4 Veyron

Hartmut Warkuss, alors patron de style du groupe Volkswagen demanda à plusieurs designers d'imaginer la nouvelle Bugatti. En 1999, au Salon automobile de Francfort, il présenta alors le concept EB 18/3 Chiron fruit de la collaboration entre le studio de design de Volkswagen et ItalDesign. C'est elle qui posa réellement les bases de la "future Bugatti" et accoucha d'un autre concept, la Bugatti EB 18/4 Veyron exposée en l'an 2000 au Salon de Genève.

Bugatti par Walter de Silva

La Bugatti EB 18/4 Veyron fut dessinée par Hartmut Warkuss. À cette époque, sa proposition était en concurrence avec celles de Giugiaro et de Walter de Silva (alors designer chez Seat) qui n'ont jamais été montrées au public. Jamais, ou presque, puisque plusieurs années plus tard, les dessins de Walter de Silva sont publiés par un magazine italien. Ils montrent ce à quoi la Bugatti des temps modernes aurait pu ressembler, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la voiture imaginée par Walter de Silva est très différente avec une carrosserie tout en rondeur.

L'esprit Bugatti était pourtant bien là avec la fameuse signature en C sur le profil de la voiture et l'arête allant de l'avant à l'arrière. Elle paraît plus sage et moins imposante que la Bugatti Veyron de série qui n'arriva qu'en 2005. Le coup de crayon de Walter de Silva eu plus de succès par la suite avec entre autres les concepts Audi Pikes Peak Quattro Concept (Audi Q7) et Audi Le Mans Quattro Studie (Audi R8).

Quant au concept Bugatti, il a très vite été mis au placard : peut-être qu'un jour Bugatti le ressortira et s'inspirera de son style pour un futur modèle ?