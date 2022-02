Une voiture hybride avec trois modes de conduite ? Volvo y a pensé dans les années 1990. L'une des deux 850 Hybrides, avec seulement 4000 km, a été vendue aux enchères chez Bonhams. Son histoire est très particulière.

Présentée en 1993 (quatre ans avant le lancement mondial de la Toyota Prius), elle n'a jamais été produite en série en raison d'une série de problèmes liés à son groupe motopropulseur inhabituel (pour l'époque). Pourtant, même si la maison de vente aux enchères ne mentionne pas son état mécanique, la Volvo s'est vendue à plus de 60 000 €.

Un moteur d'avion

Lorsqu'on ouvre son capot, on ne trouve pas un moteur normal, mais une turbine d'avion. Les ingénieurs se sont appuyés sur la division Flygmotor de Volvo pour installer la turbine, qui fonctionne à l'essence et sert à alimenter le générateur relié à la batterie montée dans le coffre.

La batterie était composée de cadmium et de nickel. Elle fournissait des "électrons" à un moteur électrique. Outre le moteur thermique, l'énergie provenait directement du freinage par récupération, comme dans les voitures hybrides modernes.

La Volvo était utilisable en modes "électrique", "hybride" et "turbine" qui pouvaient être activés directement à partir des commandes dans le cockpit.

Un projet raté

La solution futuriste du moteur à turbine et de la batterie présentait toutefois un certain nombre d'inconvénients majeurs. Tout d'abord, bien que plus léger et moins complexe que son homologue à piston, le moteur s'est avéré trop gourmand, même en utilisation hybride. Ensuite, il y avait le problème de l'autonomie : la Volvo Environmental Concept (avec un groupe motopropulseur très similaire) avait auparavant atteint 145 km.

Cependant, ce prototype de 1992 avait un coefficient aérodynamique de 0,23, alors que celui de la 850 standard était beaucoup plus élevé, avec des conséquences directes sur la consommation de carburant et l'autonomie.

Enfin, il y avait la question du prix. Volvo n'a jamais révélé l'ampleur de l'investissement, mais il faut croire que si elle avait été lancée sur le marché, la 850 aurait eu un tarif décidément peu attractif à l'époque.

Il n'en reste pas moins que cet hybride précoce est destiné à devenir une curieuse pièce de collection, à tel point que celui qui l'a acheté a dû débourser 62 100 €. Le même prix qu'une Volvo V60 moderne hybride rechargeable.