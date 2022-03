L'avenir de Polestar, la marque électrique haute performance de Volvo, ne sera pas fait que de SUV et de crossovers.

Preuve en est le concept O2, un roadster sportif à zéro émission rempli d'innovations technologiques qui vise à offrir une expérience de conduite immersive tout en conservant l'ADN esthétique de Polestar.

Façonné par l'aérodynamisme

La base du concept-car O2, c'est la plate-forme en aluminium développée pour la future Polestar 5. Les proportions du cabriolet sont toutefois sensiblement différentes, avec une ligne de roadster et une longueur réduite à 4,60 mètres, ainsi qu'un empattement 40 cm plus court que celui de la 5.

L'esprit esthétique est le même que celui des autres modèles, le concept O2 présentant une partie avant basse, des feux angulaires et des lignes tendues et musclées mises en valeur par des jantes en alliage de 22 pouces. Un bandeau à LED avec effet 3D cercle tout l'arrière, tandis que le diffuseur avec des éléments noirs et gris donne à la voiture un aspect encore plus sportif.

Au-delà de l'esthétique, les ingénieurs ont accordé une grande importance à l'aérodynamisme, un aspect crucial pour l'autonomie. Les prises d'air intégrées à l'avant améliorent le flux d'air au-dessus des roues, tandis que le design des feux arrière vise à réduire les turbulences à grande vitesse.

Durable et technologique

L'intérieur minimaliste du concept est axé sur la durabilité. L'habitacle est en grande partie fabriqué à partir d'un thermoplastique mono-matériau afin de réduire l'impact environnemental tout en augmentant la recyclabilité. En pratique, pour créer les différents composants, les concepteurs sont partis d'un seul matériau de base, comme le polyester recyclé.

L'élément le plus inhabituel au sein de ce concept-car, c'est sûrement la présence d'un drone autonome intégré derrière les sièges arrière. Développé en collaboration avec la marque Hoco Flow, le conducteur peut démarrer le drone pendant que la voiture est en mouvement pour enregistrer une séquence jusqu'à 90 km/h.

Une fois les séquences terminées, le drone peut retourner seul à la voiture et les vidéos peuvent être éditées et partagées directement à partir de l'écran central de 15 pouces lorsque la voiture est à l'arrêt.

Comme l'a révélé Thomas Ingenlath, le PDG de Polestar, à Autocar, la marque se concentre pour l'instant sur les modèles 3, 4 et 5 qui arriveront d'ici 2025. Après 2025, de nouveaux scénarios pourraient voir le jour, avec d'autres segments à conquérir. Qui sait donc si un cabriolet Polestar alimenté par batterie et de série prendra vraiment la route dans un avenir proche.