Une Renault Clio avec un moteur V6 ? Oui, cela a bien existé ! C'est dans les années 2000 que le constructeur français a eu ce coup de folie. Pour célébrer son engagement dans la compétition, Renault a d'abord présenté un concept au Mondial de Paris en octobre 1998. Fort de son succès, il était devenu évident pour la marque de construire une telle voiture en série limitée.

Le coup d'envoi de la production de la Renault Clio V6 a été donné en juillet 1999. La première version était propulsée par un V6 situé à la place de la banquette arrière et développant une puissance respectable de 230 ch. Plus tard, en 2003, le constructeur a restylé son engin et présenté la Clio V6 Phase 2 produite à un total de 1309 exemplaires.

L'un de ces exemplaires produit en 2004 a été vendu le 1er mars dernier au Royaume-Uni. Avec 17 270 miles (27 793 km) à son compteur, cette Renault Clio V6 à la couleur très spéciale (Acid Yellow) a trouvé preneur pour la somme de 90 000 £, soit très exactement 108 687 € au taux de change actuel.

Cet exemplaire a le volant à droite et semble être dans un excellent état. Il a d'abord appartenu à Renault UK qui l'a utilisé à des fins promotionnelles comme voiture de sécurité pour la série Clio Cup 2005. Il a aussi participé au Festival de vitesse de Goodwood 2005, où il a été conduit par un ancien pilote de F1 Patrick Tambay. Il a par la suite été cédé à son désormais ex-propriétaire, qui a passé 16 ans de sa vie à le bichonner comme il se doit.

Avec son V6 de 3.0 L en position centrale arrière, cette Clio développe 255 ch. Elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.

C'est sans doute la Renault Clio V6 la plus chère de l'histoire, elle qui a participé à Origine RS, le plus grand rassemblement de Clio V6 au Royaume-Uni organisé au circuit de Goodwood. Elle s'est classée deuxième en 2015 et a remporté le titre de "meilleure Clio V6" en 2016.