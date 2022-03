Cette année, BMW M célèbre son 50eme anniversaire. Pour l'occasion, il présentera plusieurs nouveautés dont la BMW M3 Touring ; une première pour le constructeur de Munich. Elle devra partager la vedette avec une autre nouveauté que nous avons (aussi) hâte de découvrir.

Il s'agit de la BMW M4 CSL, une version plus radicale de la déjà très sportive BMW M4 Competition. Jusqu'à présent, le fabricant n'a pas indiqué sa date de présentation, mais à en croire nos confrères de BMW Blog, la BMW M4 CSL sera présentée en mai prochain !

Il semblerait que BMW ait déjà montré subtilement la version la plus radicale de sa Série 4 (voir ci-dessus). Nous lui avons même dédié un article alors qu'elle tentait de se cacher derrière ses frères et sœurs. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la BMW M4 CSL arbore une face avant quelque peu différente, du moins, au niveau des optiques, de la grille de calandre et des appendices aérodynamiques. Nous avons aussi vu que son capot était creusé, et que son coffre portait une queue de canard qui devrait être conservée sur le modèle de série.

Galerie: Photos espion BMW M4 CSL - Octobre 2021

21 Photos

Lors d'une précédente interview, l'ex-patron de BMW M a annoncé que la M4 CSL sera plus légère que la BMW M4 Competition d'au moins 100 kg. Il a également été dit qu'elle n'aura pas de banquette arrière et que son moteur de six cylindres en ligne devrait développer quelques dizaines de chevaux supplémentaires. Cette motorisation de 3,0 L de cylindrée sera associée à une boîte automatique à double embrayage à huit rapports chargée d'envoyer le couple sur les roues arrière.

En février 2021, une rumeur suggérait que la production de la BMW M4 CSL serait limitée à seulement 1000 exemplaires. Il se disait également que la production de cette voiture de sport débuterait au mois de juillet prochain, ce qui entre parfaitement dans le calendrier.