Plusieurs nouveautés BMW M seront lancées cette année. Parmi elles, il y a la BMW M4 CSL que nous vous avons montrée sous forme de photos espion (voir en fin d'article). Le constructeur allemand prévoit de la présenter au cours des prochains mois, mais il l'a volontairement révélée à travers une vidéo donnant le coup d'envoi de son cinquantième anniversaire.

En effet, si vous regardez attentivement cette vidéo, vous remarquerez qu'une BMW M4 blanche et une autre jaune ne ressemblent pas vraiment à l'actuelle M4 Compétition. La M4 jaune est montrée de profil et porte une queue de canard. Quant à la M4 blanche, la vidéo montre sa face avant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du prototype de la M4 CSL.

Les changements opérés sont nombreux, à commencer par le bouclier avant comportant une lame et des ouvertures différentes, et au capot nervuré comprenant deux bandes noires. Les feux avant sont jaunes, comme la BMW M5 CS.

Galerie: Photos espion BMW M4 CSL - Octobre 2021

21 Photos

Comme nous l'avons décrit lors des précédents articles, la BMW M4 CSL est plus légère de plus de 100 kg d'après Markus Flasch, l'ancien patron de BMW M. Elle n'aurait pas de banquette arrière et sa carrosserie serait ornée d'éléments en carbone. Sous son capot, on devrait retrouver le six cylindres en ligne de 3,0 litres développant plus de 510 ch et couplé à une transmission automatique à huit rapports. Sa production devrait débuter en juillet 2022, nous pensons donc qu'elle sera présentée en mai ou juin 2022.

La BMW M4 CSL ne sera pas la seule nouveauté puisque le constructeur de Munich présentera également cette année la très attendue BMW M3 Touring. Cette dernière aurait les mêmes caractéristiques que la BMW M3 berline, à la différence que la Touring est un break avec donc plus d'espace dans le coffre pour embarquer les affaires de toute la famille.