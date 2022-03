Nous vous avons déniché une vente d'exception, celle de la collection Renault UK. Ces voitures étaient la propriété de Renault UK qui les a cédées à un concessionnaire. Aujourd'hui, elles sont de nouveau à vendre et notre petit doigt nous dit qu'il y a de fortes chances pour que vous tombiez amoureux sur l'une d'entre elles.

On retrouve des classiques, telles que les Renault R4 GTL, R5 GTL et trois générations de la Clio. Mais si nous avons décidé de dédier un article à cette vente d'exception, c'est que cette collection comprend également une Renault Sport Spider de 1997 ainsi que plusieurs autres sportives.

On peut par exemple citer l'Alpine A110 1600SX de 1977 (seul modèle de cette collection ayant le volant à gauche) qui a aussi appartenu à un champion de rallye, ou encore, la superbe Renault Clio V6 Phase 2. La collection comprend aussi une Renault Mégane R26.R ainsi qu'une Renault Mégane RS 275 Trophy-R.

"Cette vente représente une occasion unique d'acquérir certaines des Renault les plus rares et les plus désirables, dans un état d'origine et de faible kilométrage. Ayant précédemment appartenu à Renault UK en tant que voitures de presse et de démonstration, elles présentent une excellente provenance et constitueront chacune une belle addition à la collection d'un amateur."

Edward Lovett, fondateur de Collecting Cars.