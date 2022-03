L'une des 500 Lexus LFA produites est mise aux enchères sur le site Bring a Trailer. Il s'agit du 349e modèle sorti d'usine. Actuellement en Californie, et il est encore plus spécial quand on sait qu'il s'agit de l'un des 64 exemplaires produits avec le pack Nürburgring, dont 15 ont été homologués selon les spécifications américaines. La voiture n'a parcouru que 2000 miles, soit environ 3200 km.

Intéressé ? Vous pouvez faire votre offre sur le site, mais gardez à l'esprit que vous enchérissez pour minimum 1 620 000 $ dollars, soit 1,475 million d'euros, offre actuellement (au moment de l'écriture de cet article) la plus élevée. Un chiffre qui rend le modèle pour le moins inaccessible à la plupart. Mais puisque le rêve ne coûte rien, examinons cet exemplaire pour voir ce qui le rend si particulier.

Une pure voiture de sport japonaise

Produites de 2010 à 2012, les Lexus LFA ne sont pas toutes identiques. La star de cette vente, une version Nürburgring homologuée pour les États-Unis, s'est vendue à l'origine pour 450 000 dollars (∼410 000 € au taux de change actuel).

Elle est finie en peinture orange et intérieur Alcantara noir, tandis que les jantes en alliage sont 20" et disposent de pneus Michelin Pilot Super Sport 265/35 à l'avant et 305/30 à l'arrière qui ont été installés en février 2022 et sont pratiquement neufs.

Il y a apparemment un petit accroc en bas, côté conducteur. À l'intérieur, il faut aimer l'Alcantara. On trouve des sièges chauffants à réglage électrique en 10 directions, revêtus d'Alcantara noir, le même matériau qui recouvre le tableau de bord, les panneaux de porte, la garniture de plafond et la console centrale en fibre de carbone, de série sur cette version Nürburgring.

Les airbags ont été remplacés après le rappel de 2017, tandis que la plaque certifiant le numéro de série 349 de cette LFA est toujours vissée entre les deux sièges. Un système audio surround Mark Levinson à 12 haut-parleurs, Bluetooth, un lecteur DVD/CD, des commandes vocales, une climatisation automatique et bien d'autres choses encore, dont un ensemble de bagages Tumi en fibre de carbone, une housse de voiture, un chargeur de batterie et des carnets d'entretien, complètent l'équipement.

Un chef-d'œuvre intemporel

La Lexus LFA est une voiture unique en son genre qui a marqué l'histoire des supercars modernes à bien des égards, et qui reste à certains égards imbattable. Construite avec une carrosserie en fibre de carbone et un châssis en polymère renforcé de carbone et d'aluminium, elle a atteint le sommet de l'excellence dynamique avec la version Nürburgring (un package d'une valeur de plus de 60 000 euros) grâce à un spoiler avant en carbone, des ailettes de pare-chocs avant et un aileron arrière fixe, ainsi qu'une suspension modifiée, des jantes en alliage léger et 10 chevaux supplémentaires.

La suspension avant à double triangulation est complétée par une configuration multibras à l'arrière. La suspension a été spécialement réglée et abaissée de 10 mm. La puissance de freinage est assurée par des étriers monoblocs Brembo en aluminium peints en noir, à six pistons à l'avant et quatre pistons à l'arrière, sur des disques en carbone-céramique percés en croix mesurant 15,4″ à l'avant et 14,2″ à l'arrière.

Le moteur ? Le V10 de 4,8 litres évidemment, développé en collaboration avec Yamaha, avec des soupapes et des bielles en titane, des pistons forgés, une lubrification par carter sec et une double distribution variable VVT-i. La puissance totale s'élève à 563 ch. La transmission est une propulsion arrière avec un différentiel à glissement limité Torsen de série, et la boîte de vitesses est séquentielle automatisée à six rapports Aisin à simple embrayage, révisée pour les versions Nürburgring afin d'être plus rapide.

C'est précisément en raison de ces caractéristiques techniques, toujours de premier ordre malgré la décennie qui s'est écoulée, que la LFA constitue un investissement judicieux pour le collectionneur fortuné qui parvient à l'acquérir. Après tout, alors que l'avenir est aux voitures électriques silencieuses, le son de la LFA est un joyau inestimable qui doit être préservé !

Source : BringATrailer.com