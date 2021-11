Pour les amateurs de sportives japonaises, et pas uniquement, la Lexus LFA est une voiture unique en son genre. Fruit d'un long processus de conception qui a débuté au début des années 2000, le modèle a été présenté dans sa version finale au Salon de Tokyo en 2009. Il fut à la hauteur des attentes de la clientèle et des fans, notamment grâce à son V10 atmosphérique qui est entré au Panthéon des moteurs thermiques, et par la grande porte.

La Lexus LFA possède encore aujourd'hui une aura bien particulière, et Lexus compte bien surfer sur l'effervescence encore bien présente autour de sa supercar pour lui proposer une descendance, une descendance qui pourrait voir le jour en 2025 selon certains médias japonais.

L'ère du V10 atmosphérique semble révolue, preuve en est avec les prochaines générations d'Audi R8 et Lamborghini Huracán qui abandonneront certainement cette motorisation pour un groupe motopropulseur jugé plus "efficient". Selon le journal Best Car, la prochaine supercar signée Lexus pourrait avoir le droit à un V8 4,0 litres bi-turbo étayé d'un ou plusieurs moteurs électriques pour une puissance cumulée de 950 chevaux. Le moteur thermique pourrait être placé devant la transmission, mais derrière l'essieu avant pour une meilleure répartition des masses.

Le magazine Best Car a imaginé la remplaçante de la Lexus LFA via cette illustration.

En laissant de côté cette rumeur, n'oublions pas que Lexus a par le passé donné quelques indices quant à l'arrivée possible d'une héritière à sa supercar. À cet égard, rappelons les déclarations faites en 2019 par le vice-président de Toyota, Koji Sato, dans lesquelles il a démontré qu'il appréciait fortement cette possibilité, précisant combien il était important d'avoir un "fort engouement de la presse" autour d'un nouveau modèle.

En outre, des prototypes de la Lexus LFA ont été aperçus en 2018 et 2019 en train de rouler sur le Nürburgring avec une carrosserie élargie. Lexus avait par la suite précisé qu'il s'agissait de tests pour de nouveaux pneus dédiés à la piste, sans expliquer pourquoi les ailes des prototypes disposaient de parties camouflées.

Plus de quinze ans après, la Lexus LFA pourrait donc avoir une descendance, une supercar à la puissance absolument exceptionnelle notamment due à l'apport de l'électrification, des technologies chères à la firme japonaise qui a bâti pratiquement toute sa gamme autour de modèles hybrides.