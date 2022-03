Les 28 étudiants du programme de maîtrise en conception des transports de l'Institut Européen de Design de Turin ont travaillé avec Alpine pour créer un concept de supercar alimenté à l'hydrogène. L'objectif du projet ? Créer une voiture pour 2035 qui dispose de technologies de nouvelle génération tout en restant fidèle à la marque Alpine.

Le concept A4810 s'inspire des récentes supercars destinées à promouvoir les nouvelles énergies. Les lignes sont sculpturales, le dessin futuriste et les technologies omniprésentes. Les ailes avant s'élèvent au-dessus du capot, tandis que le cockpit prédomine avec une sorte d'immense bulle qui vient placer le pilote au centre.

L'habitacle est tout aussi extravagant, les étudiants ont imaginé un ensemble futuriste avec la présence d'écrans de chaque côté du volant. L'ensemble paraît assez "torturé", mais il s'agit là de sketchs réalisés en 3D, de quoi laisser libre cours à son imagination.

Le chiffre "4810", du nom du concept, fait référence à la hauteur du Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe et le point culminant des Alpes. Les étudiants ont imaginé une supercar aux dimensions généreuses, avec 5,09 mètres de long, 2,01 mètres de large et 1,05 mètre de haut.

Étant donné qu'il s'agit d'un concept-car réalisé en 3D, on peut donc imaginer n'importe quel groupe motopropulseur sous le capot. Mais l'intention première de ce concept, c'est bien évidemment d'imaginer la sportive de demain, avec des technologies et les énergies de demain, et c'est donc tout naturellement que ce concept fut imaginé avec un moteur fonctionnant à l'hydrogène et non pas avec un gros V8.

Au début du projet, chaque étudiant a imaginé à sa façon ce à quoi la sportive du futur devrait ressembler. Alpine a ensuite sélectionné deux propositions tout en demandant que le design final combine à la fois le design de demain, mais aussi l'énergie de main.

"La contribution d'Alpine était empreinte de passion, d'enthousiasme et de présence constante, et marque une nouvelle étape dans nos collaborations. En outre, ce fut l'occasion pour les étudiants de travailler sous la direction d'Antony Villain, directeur du design d'Alpine, de Raphael Linari, designer en chef d'Alpine, et d'un certain nombre d'anciens élèves de l'IED, que nous avons eu le plaisir de revoir", a déclaré Paola Zini, directrice de l'IED de Turin.

La gamme Alpine s'élargira avec le GT X-Over EV qui arrivera en 2025. Ce modèle repose sur la plateforme CMF-EV de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui est également la base du Nissan Ariya. Une version électrique de l'A110 et une citadine électrique sont également au programme.