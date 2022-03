Lorsque vous regarderez cette vidéo de l'explosion d'une Volkswagen, il sera difficile de croire que personne n'a été blessé,malgré le fait que deux personnes se trouvaient juste à côté de la voiture.

L'incident s'est produit le 16 mars dans la banlieue de Fortaleza, dans la région nord-est du Brésil. D'après un rapport de Metrópoles, le véhicule en question se trouvait dans une station-service lorsqu'une bouteille de gaz naturel à l'intérieur de la voiture a explosé. Les images des caméras de sécurité ont filmé l'incident, montrant deux hommes debout devant une Volkswagen Voyage de troisième génération, capot ouvert. Un instant, tout allait bien, et l'instant d'après, l'arrière de la voiture avait disparu.



Selon The Daily Mail, la voiture était en train de faire le plein de gaz naturel quand elle a explosé. Un jet de carburant est clairement visible à l'arrière de la voiture après l'explosion, qui disparaît lorsqu'une personne ferme la pompe. Selon le rapport, le propriétaire du véhicule a installé un système de GNC avec un réservoir non conforme et n'a pas fait passer l'inspection de sécurité obligatoire. La station pourrait également avoir des ennuis, car les travailleurs n'ont apparemment pas vérifié la présence de sceaux ou de certificats attestant de la conversion.

En attendant, une enquête est en cours car le réservoir - ou ce qu'il en reste - est introuvable. Il aurait atterri plus mètres plus loin, endommageant un mur et une autre voiture lorsqu'il est retombé sur terre. Cependant, lorsque les pompiers sont allés le chercher quelques heures plus tard, quelqu'un l'a apparemment emporté.

Quant à la pauvre Volkswagen, il semble que le voyage de cette dernière soit bel et bien terminé.