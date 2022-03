Miami, Floride - 28 mars 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM), leader dans le développement et l'édition de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes eSport pour les championnats officiels, annonce aujourd’hui devenir la plateforme officielle de simulation de course de la Formule E, la première discipline internationale de sport automobile monoplace entièrement électrique au monde. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une prolongation du partenariat pluriannuel entre Motorsport Games et la Formule E.

Motorsport Games va intégrer la Formule E avec ses pilotes et ses équipes dans rFactor 2, la première plateforme de simulation de course disponible aujourd'hui. L’ensemble des pilotes et des équipes seront mis à jour pour refléter la saison 8 du championnat du monde de l’ABB FIA Formula E qui se déroule actuellement. Une fois mis en œuvre, rFactor 2 présentera chaque saison de Formule E depuis 2018 et offrira la possibilité de courir sur de nombreux circuits de la discipline. Le pack Formula E sera disponible pour tous les utilisateurs à l'achat de rFactor 2.

"La Formule E est l'un des championnats du sport automobile qui connaît la plus forte croissance et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes et honorés de lui donner pleinement vie dans rFactor 2", a déclaré Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "rFactor 2 continue d'être la meilleure plateforme de simulation de sa catégorie sur le marché. Cet ajout va considérablement améliorer l'expérience et les offres disponibles pour nos joueurs. Grâce à notre expertise dans la création de simulations de course et d'événements eSport, associée à la popularité croissante de la Formule E, nous savons que notre partenariat atteindra tous les objectifs attendus par nos équipes."

En supplément de l’ajout de la Formule E à rFactor 2, Formula E lancera sa série eSport Accelerate qui sera alimentée par la plateforme de compétitions de rFactor 2. De plus, rFactor 2 alimentera la Formula E Gaming Arena lors des futures courses et événements, permettant ainsi aux joueurs de vivre les sensations du championnat du monde de l’ABB FIA Formula E dans le monde entier, notamment à Rome, Berlin et New York. "La Formule E a pour vocation d'accélérer le changement, c'est pourquoi nous voulons rendre notre sport plus accessible et repousser les limites du possible, tant sur la piste qu'en dehors", a déclaré Kieran Holmes-Darby, directeur des jeux de la Formule E.

Le partenariat entre les deux marques s'appuie sur les bases qui ont été précédemment établies lorsque Motorsport Games a organisé l'événement eSport ABB Formula E Race at Home Challenge pour la FIA. Les événements eSport qui ont remplacé temporairement la saison 2019-20 du championnat de Formule E, en raison de la pandémie de COVID-19, ont créé une expérience de visionnage fantastique pour les nouveaux et anciens fans de ce sport.

La mise à jour Formula E de rFactor 2 sera disponible dès aujourd'hui pour tous les joueurs. Pour plus de détails sur la mise à jour, veuillez consulter le site www.studio-397.com.

Pour suivre l'actualité de Motorsport Games, rendez-vous sur www.motorsportgames.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, et LinkedIn.