Le 21 avril prochain devait débuter le salon automobile de Pékin, aussi appelé Auto China 2022. Malheureusement, le salon ne va pas pouvoir ouvrir ses portes et accueillir le public à cause de la résurgence de Covid dans l'Empire du Milieu. L'évènement a été reporté, mais il n'a toujours pas de nouvelle date.

"Nous accorderons une attention particulière à l'avancée de l'épidémie et nous nous efforcerons d'améliorer l'organisation de l'événement et le de service conformément aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de l'épidémie. Le temps d'attente spécifique après la prolongation sera notifié séparément", ont déclaré les organisateurs chinois.