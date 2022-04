Quelques jours après avoir pu découvrir les prix qui seront affichés sur le marché français, Mercedes ajoute une nouvelle version d'entrée de gamme de son élégant roadster SL. La Mercedes-AMG SL43 offre littéralement la moitié du moteur de ses frères et sœurs, troquant un V8 biturbo contre un quatre cylindres turbo. Bien sûr, étant un produit AMG, ce n'est pas un quatre cylindres typique. Et il n'a certainement pas la moitié de la puissance !

La grande nouveauté de cette version de la SL est son moteur quatre cylindres 2,0 litres turbocompressé M139. Les fans de Mercedes-Benz connaissent bien ce moteur, mais le coup de pouce provient d'un seul turbocompresseur électrique à gaz d'échappement. La technologie est tirée directement des efforts du constructeur en Formule 1, utilisant le même système électrique de 48 volts qui alimente le démarreur-générateur.

En bref, un tout petit moteur électrique situé dans le turbo fait tourner l'arbre jusqu'à ce que les gaz d'échappement prennent le relais. En conséquence, Mercedes affirme que le moteur offre "une réponse particulièrement spontanée de l'accélérateur sur toute la plage de régime" tout en augmentant le rendement du moteur.

Qu'est-ce que cela signifie pour le conducteur ? Le quatre cylindres de la SL43 développe 381 chevaux (280 kilowatts) à 6750 tr/min. Quant au couple, il est de 480 Newton-mètres à partir de 3250 tr/min et se maintient jusqu'à 5000 tr/min.

Le système démarreur-générateur peut également ajouter une puissance supplémentaire de 14 ch (10 kW) pendant de courtes périodes. Et oui, cela fait techniquement de la SL43 une hybride douce ! Les changements de vitesse sont assurés par la fameuse boîte MCT à neuf rapports, qui transmet la puissance aux roues arrière uniquement.

En appuyant sur l'accélérateur de la SL43, Mercedes affirme que le 0 à 100 km/h est atteint en 4,9 secondes. Pied au plancher, la SL d'entrée de gamme atteindra les 275 km/h. Elle a peut-être la moitié des turbos, la moitié des cylindres et la moitié de la cylindrée des versions supérieures, mais elle n'a certainement pas la moitié des performances !

Mercedes tient également à préciser que le moteur plus petit signifie moins de masse à l'avant, ce qui confère à la SL43 ses propres caractéristiques de comportement. Celle-ci est encore améliorée par des barres de torsion stabilisatrices plus légères, spécifiques à cette version.

Galerie: 2023 Mercedes-AMG SL43

3 Photos

Si au premier coup d'oeil, la SL43 semble identique au reste de la gamme, un œil attentif remarquera de petits changements au niveau des aérations sur la partie inférieure du bouclier avant, ainsi qu'un bouclier arrière lisse dépourvu d'aérations verticales. La SL43 troque également les sorties d'échappement carrées pour des embouts ovales, et bien sûr, elle porte le badge SL43. Les roues de 19 pouces sont de série, tandis que celles de 20 et 21 pouces sont en option.

En outre, vous retrouverez toutes les caractéristiques de la SL communes aux SL55 et SL63. Cela inclut les roues arrière directrices en option, de nombreux modes de conduite, le pack AMG Dynamic Plus, et un intérieur extrêmement luxueux rempli d'écrans numériques et du dernier système MBUX.

Les prix et la disponibilité de la Mercedes-AMG SL43 seront annoncés à l'approche de la production.