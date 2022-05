Cinq ans séparent la dernière Ferrari 458 Speciale de la nouvelle Chevrolet Corvette C8. Il y a aussi un écart de prix entre elles, mais leurs différences se réduisent lorsqu'elles sont sur la piste. Une nouvelle vidéo de Carwow le démontre en soumettant les deux voitures à une série de courses.

La Corvette utilise le V8 6,2 litres atmosphérique de GM. Il développe une puissance de 482 chevaux et un couple de 613 Newton-mètres. Chevy transmet la puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports.

Galerie: Essai Chevrolet Corvette (2020)

40 Photos

La Ferrari utilise également un V8 atmosphérique, mais de plus petite taille (4,5 litres). Il produit 605 ch et un couple de 540 Nm, qui est transmis aux roues arrière par une boîte automatique à double embrayage à sept rapports. Elle est aussi un peu plus légère que la Corvette, ce qui est un avantage.

Les deux voitures s'affrontent dans trois courses à départ arrêté. Dans la première course, la Corvette fait un grand bond en avant par rapport à la Ferrari, et la 458 est incapable de combler l'écart, perdant ainsi la première course. Le départ de la deuxième course est beaucoup plus équilibré entre les deux, la Ferrari remportant sa première victoire.

La Corvette prend un bien meilleur départ dans la dernière course, mais ce n'est pas suffisant pour tenir tête à la Ferrari, qui prend de l'avance juste avant la ligne d'arrivée. La Ferrari a parcouru le quart de mile en 11,7 secondes. La Corvette était juste derrière avec un temps de 11,8 secondes.

Les deux autres épreuves sont tout aussi passionnantes. Avec les voitures dans leurs réglages les moins sportifs, la première est très égale jusqu'à la ligne d'arrivée. La Ferrari ne s'échappe pas comme elle le fait dans la deuxième course, qui se déroule dans les réglages les plus sportifs des voitures. La Ferrari remporte facilement le test final de freinage.

Alors que l'ancienne Ferrari surpasse toujours la nouvelle Corvette, les deux voitures présentent un écart de prix considérable, la Corvette restant une affaire qui offre des niveaux de performance dignes d'une supercar. Il y a des versions plus chaudes de la Corvette à venir, y compris des variantes hybrides et entièrement électriques, qui seront plus chères que la Stingray. Mais elles continueront à défier les attentes en matière de performances.