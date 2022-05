Le développement de la Chevrolet Corvette ZR1 est en cours, et Muscle Cars & Trucks prétend avoir des informations essentielles sur le modèle qui proviendraient de "sources sûres".

Ces initiés réitèrent la rumeur selon laquelle la ZR1 utilise une version biturbo du V8 de 5,5 litres de la Z06. L'ajout des turbos porterait la puissance à environ 860 chevaux (634 kilowatts), contre 680 chevaux pour la variante atmosphérique de la Z06. La seule boîte de vitesses disponible serait la boîte à huit vitesses à double embrayage de Tremec, utilisée sur les autres Corvette C8.

Galerie: Photos espion Chevrolet Corvette E-Ray Hybrid

12 Photos

La ZR1 a une carrosserie plus agressive pour correspondre à sa puissance supplémentaire. Selon ce rapport, le style des boucliers avant et arrière a été modifié. Comme sur la Z06, les échappements sortent du centre de la carrosserie arrière. Les jantes auraient un design unique. Les pneus de série sont des Michelin Pilot Sport 4S, mais le pack performance chausserait la supercar des pneus Pilot Sport Cup 2R. Muscle Cars & Trucks affirme que la ZR1 arrivera en 2024 ou 2025. C'est plus tard que les rumeurs précédentes qui plaçaient les débuts du véhicule en 2023.

Avant que la ZR1 ne rejoigne la gamme, la Corvette hybride arrivera. Les rumeurs suggèrent que Chevy a l'intention de l'appeler E-Ray. Elle utiliserait le V8 LT2 standard de la Corvette, mais avec l'ajout d'un moteur électrique pour entraîner l'essieu avant. Le résultat est la première version à transmission intégrale de l'emblématique voiture de sport. La puissance totale se situerait entre 600 ch et 650 ch.

Une Corvette entièrement électrique est également prévue. Bien que Chevy ne donne pas encore beaucoup d'informations à son sujet. La spéculation veut qu'elle utilise la technologie de batterie Ultium du constructeur. La date de lancement est prévue pour 2024.

La version haut de gamme de la Corvette C8 serait la Zora. Elle associerait le moteur biturbo de la ZR1 à l'assistance électrique du groupe motopropulseur de l'E-Ray pour créer une 'Vette développant plus de 1 000 chevaux. Les informations précédentes suggèrent que le modèle sera disponible en 2025.