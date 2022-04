Alors que l'on parle beaucoup de l'arrivée d'une Porsche 911 électrifiée, la Chevrolet Corvette se prépare également à devenir hybride. Après plus de 70 ans, l'emblématique supercar au "bowtie" sera bientôt électrifiée. Très certainement sans sacrifier ni la puissance ni les performances.

On parle d'une Corvette hybride depuis déjà un certain temps, mais Chevrolet et General Motors viennent seulement de l'annoncer officiellement. En effet, la super voiture de sport américaine se montre pour la première fois dans une vidéo teaser.

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l'entreprise, la Corvette s'attaque à un circuit enneigé, un endroit décidément inhabituel pour une voiture traditionnellement à propulsion arrière. C'est parce qu'il y a une surprise en plus : la supercar se sert des quatre roues pour se déplacer dans la neige.

En plus d'être hybride, la Corvette aura également quatre roues motrices pour la première fois de son histoire. Bien qu'il n'y ait pas encore de détails officiels, la motorisation de la "E-Ray" comme elle pourrait s'appeler sera probablement un hybride rechargeable et devrait atteindre 600-650 ch grâce à la combinaison du 6.2 V8 LT2 de 502 ch et d'une unité électrique sur l'essieu avant.

Esthétiquement, la Corvette E-Ray ne devrait pas changer trop radicalement par rapport aux versions non électrifiées. La variante 100% électrique quant à elle, également attendue, pourrait apporter quelques innovations supplémentaires. Cette Chevrolet a déjà été anticipée par Mark Reuss, le président de General Motors, sur son profil LinkedIn, mais son arrivée est prévue plusieurs mois après la version hybride.

La première Corvette zéro émission devrait utiliser la technologie de batterie Ultium (la même technologie que celle utilisée pour le super pick-up GMC Hummer EV) et dépasser les 680 chevaux du V8 5,5 équipant la Z06. Toutefois, comme nous l'avons mentionné, avant ce modèle, nous verrons la E-Ray, qui pourrait faire ses débuts au cours de l'année 2023 avec un prix de départ inférieur à 100 000 dollars.

Son arrivée éventuelle en Europe pourrait être soumise à des droits et taxes supplémentaires, ce qui devrait faire grimper son prix à plus de 150 ou 160 000 euros.