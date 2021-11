La nouvelle Chevrolet Corvette Z06 a fait ses débuts la semaine dernière avec le V8 atmosphérique le plus puissant du monde dans une voiture de série. Mais on ne sait peut-être pas tout de cette Z06 encore !

Chevy pourrait en effet éventuellement vendre le moteur V8 de la Z06 indépendamment de la voiture, comme crate engine ou "moteur de caisse", bien que le constructeur ait besoin de plus de temps pour prendre une décision finale.

GM Authority a eu la chance de s'entretenir avec Russ O'Blenes, directeur de la performance et de la course de GM, qui a déclaré à la publication en ligne qu'une telle option avait déjà été envisagée par son équipe. Cependant, la demande pour la Corvette Z06 est si forte que le constructeur veut d'abord se concentrer sur la livraison des voitures.

"Il y a évidemment des discussions", a déclaré O'Blenes à GM Authority lors du SEMA 2021. "Je pense qu'à l'heure actuelle, la bonne nouvelle est que nous avons déjà trois ans de ventes sur les voitures. Je suis sûr que c'est quelque chose que nous allons continuer à étudier. Nous l'avons beaucoup développé en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de production, nous avons donc une très bonne idée de la manière de procéder."

Le moteur V8 LT6 de la Corvette Z06 a une cylindrée de 5,5 litres et développe une puissance impressionnante de 679 chevaux (500 kilowatts) à 8400 tr/min. Le moteur à double arbre à cames en tête est entièrement en aluminium, avec un carter sec, un vilebrequin plat et une ligne d'allumage à 8 600 tours. Le couple est de 623 Newton-mètres à 6300 tr/min. Dans la version la plus puissante de la Corvette C8 à ce jour, le V8 propulse la voiture de l'arrêt à 60 miles par heure (0-96 kilomètres par heure) en seulement 2,6 secondes.

La Corvette Z06 entrera en production l'été prochain à l'usine d'assemblage GM de Bowling Green. Le Performance Build Center situé au sein de l'usine sera chargé de l'assemblage du moteur LT6. En attendant que (et si) Chevrolet décide de commercialiser le moteur V8 en moteur de caisse, les clients peuvent choisir l'option ZZ632 de 1004 chevaux (738 kW), mais elle n'est pas franchement donnée...