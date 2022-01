Au début du mois, l'usine GM de Bowling Green (Kentucky) et le musée de la Corvette ont été frappés par une tornade. Cette catastrophe naturelle a laissé plus de 120 unités de Corvette C8 gravement endommagées. Chevrolet a dû mettre à la casse toutes les voitures abîmées que l'on découvre à travers cette vidéo.

La vidéo a été filmée par un drone et publiée sur la chaîne YouTube, svrweather. C'est un triste spectacle, et les différents angles de vue présentés dans cette courte séquence nous montrent l'étendue des dégâts causés par la tornade. Il n'y a pas eu de décompte exact des Corvette touchées, mais Corvette Blogger rapporte que 115 à 122 unités doivent être détruites après avoir subi de lourds dégâts.

Outre les voitures, l'usine Corvette a été touchée par un incendie provoqué par la tornade, qui a détruit le toit du bâtiment ainsi que l'une des entrées des employés. Heureusement, tous les travailleurs ont réussi à sortir sains et saufs, mais on ne peut pas en dire autant de l'usine.

La dernière partie de la vidéo montre que les réparations sont en cours. Il semble que le constructeur automobile ait commencé à réparer les toits, le nettoyage et les réparations devant se poursuivre jusqu'en 2022.

Cela dit, attendez-vous à ce que la production de Corvette soit encore repoussée. GM a déjà mis en pause la production, bien que la société n'ait pas encore annoncé officiellement comment la tempête a affecté le calendrier.de production La Corvette n'a cessé d'occuper la première place du classement des voitures les plus vendues en Amérique cette année. Les ventes du coupé à moteur central ont augmenté de 95,8 % au cours des neuf premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020.

Cet épisode dévastateur s'est produit le 10 décembre 2021. Touchant six États différents, les tornades ont fait plus de 90 morts et des milliards de dollars de dégâts matériels. Ce phénomène restera dans l'histoire comme l'un des événements météorologiques les plus meurtriers à avoir frappé les États-Unis.