Rien n'échappe à internet, ni même l'avant-première du BMW X1 organisée par la concession BMW Charrier à Cholet, en France.

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir en exclusivité la Nouvelle BMW X1 lors de son avant-première exceptionnelle dans notre concession BMW Charrier à Cholet le Lundi 2 Mai à partir de 17h00.

Le message est accompagné d'une image, montrant le profil de la nouvelle génération du BMW X1. Au moment de la rédaction de cet article, 20 personnes ont déjà répondu présentes. Nous ne savons pas si le constructeur bavarois prévoit de dévoiler son nouveau X1 dans la foulée. Nous avons contacté BMW, nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons une réponse.

Le nouveau X1 est en développement depuis plusieurs années. Nos photographes espion ont eu la chance de l'apercevoir plusieurs fois pour nous faire parvenir des photos. Bien qu'il soit camouflé, il est évident que le nouveau X1 a un style plus racé que la génération sortante. Nous avons aussi remarqué que sa face avant porte une calandre un peu plus imposante, mais différente de celle des BMW M3 et M4. Ce SUV semble plus dynamique, avec un arrière qui rappelle beaucoup la BMW Série 1.

Sous le capot, nous retrouverons différents moteurs. Au sommet de la gamme, les clients pourront choisir la version M35i équipée du moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres de cylindrée. Cette motorisation offre 306 ch. BMW pourrait modifier le moteur pour qu'il produise un peu plus afin de compenser la masse supplémentaire du X1. Une version hybride rechargeable est également au programme, ainsi qu'une déclinaison 100% électrique baptisée iX1.

Aucune date de présentation n'a été communiquée par le constructeur, on s'attend à ce qu'il soit révélé au cours des prochaines semaines et d'être lancé en fin d'année.