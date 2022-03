Le X1 de la génération actuelle est le plus ancien SUV de la gamme BMW à ce jour. Il a fait ses débuts en 2015 avec une plateforme basée sur la Mini, et il est sur le point d'atteindre sa septième année de production. Un lifting en 2019 a permis de le rafraîchir pour quelques années, mais le voilà en bout de course, prêt à se renouveler entièrement.

Selon BMW, la troisième génération du X1 fera ses débuts cette année, conformément au cycle de vie de sept ans de la marque pour chaque modèle. De récentes photos espion suggèrent également que le lancement est relativement proche, les voitures d'essai se débarrassant de plus en plus de leur camouflage. L'occasion de mieux imager ce à quoi il ressemblera à son lancement.

Il semblerait que BMW adopte une approche prudente pour le tout nouveau X1. La large calandre est conservée, mais elle ne ressemblera pas à celle du XM et n'aura pas le design controversé des "dents de lapin" de la Série 4. Notre rendu montre également des phares plus grands et plus racés par rapport au modèle sortant. Le pare-chocs est bien caché sur les véhicules d'essai, mais nous pensons que le futur X1 aura des prises d'air verticales dans les coins. Dans l'ensemble, le nouveau look est à l'opposé des modèles et concepts récents (et qui divisent l'opinion) de la marque.

En termes de dimensions, le BMW devrait rester dans la fourchette de 4,4 à 4,5 mètres, tandis que sa hauteur ne devrait pas dépasser 1,6 mètre. La largeur de la voiture est une autre affaire, puisqu'elle pourrait augmenter de quelques centimètres par rapport au 1,82 mètre du modèle actuel.

Si l'extérieur est davantage une évolution esthétique qu'une révolution, on peut s'attendre à des changements plus spectaculaires à l'intérieur. De récentes photos espion suggèrent un large écran flottant qui abrite le combiné d'instruments et le système d'infodivertissement. La console centrale se compose d'un long accoudoir central et d'un bac de rangement avec les commandes iDrive juste au bout. Il y a également un grand vide-poches juste en dessous de la console centrale.

En ce qui concerne les moteurs, il pourrait s'agir d'une gamme de turbodiesels et de moteurs à essence à hybridation douce, ainsi que d'au moins une option hybride rechargeable. Une version haute performance de la M35i est en préparation, ainsi qu'un modèle iX1 entièrement électrique.