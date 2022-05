Il est parfaitement compréhensible que le titre vous laisse perplexe, car nous avons ressenti la même chose après avoir vu cette vidéo. Plutôt qu'un taureau enragé, c'est un cheval cabré qui a été aperçu à l'usine Lamborghini de Sant'Agata Bolognese. Si une collaboration entre les deux marques italiennes serait tout à fait sensationnelle, ce n'est probablement pas la raison pour laquelle une Ferrari a été vue sur le terrain de son ennemi.

La seule explication logique à laquelle nous pouvons penser est que Lamborghini évaluait la SF90 Stradale. C'est logique si l'on considère que la remplaçante de l'Aventador a été confirmée comme étant hybride. La Stradale de Ferrari est un PHEV, nous pensons donc que la machine électrifiée était analysée en profondeur pour découvrir ses astuces high-tech.

Ce n'est pas la première fois que Lamborghini est surprise en train d'espionner ses concurrents. Le mois dernier, une Porsche 911 Turbo S (992) a été vue au même endroit. De plus, le PDG et président de la société Stephan Winkelmann a été vu au volant d'une Aston Martin DBX, juste derrière ue Urus. Comme c'est le cas avec la SF90 Stradale, le SUV avait des plaques d'immatriculation provisoires que l'on voit habituellement sur les voitures italiennes en cours de test.

Ces vidéos rappellent que les constructeurs automobiles sont toujours très attentifs à ce que font leurs adversaires directs. La concurrence est toujours saine, car elle pousse les entreprises à développer de meilleurs produits dans le but d'attirer davantage de clients. L'analyse comparative des voitures concurrentes est un mode opératoire qui ne date pas d'hier, mais nous devons admettre qu'il est toujours étrange de voir une Ferrari ou une Porsche au siège de Lamborghini.

Lamborghini est à l'aube d'une nouvelle ère puisqu'elle va électrifier ses trois gammes de produits d'ici 2024 avant de lancer un véhicule électrique vers 2028. Cela montre que même une marque à faible volume n'est pas à l'abri des lois de plus en plus strictes de l'Union européenne en matière d'émissions. Nous sommes pratiquement certains que la société aurait voulu conserver les V10 et V12 comme toujours, mais une dose d'électrification est nécessaire pour satisfaire les régulateurs.