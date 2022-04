Ce n'est plus un secret : le Lamborghini Urus va bientôt faire peau neuve. Et il ne sera pas seul. Comme l'a annoncé la société de Sant'Agata Bolognese, deux nouvelles versions sont en route. L'une d'entre elles sera le restylage qui recevra le badge Evo, la seconde version est plus difficile à spéculer.

Certains pensent que nous verrons bientôt un Urus vraiment sportif pour défier le Ferrari Purosangue. Et il semble que l'un de ces prototypes soit le protagoniste d'une nouvelle vague de photos espion.

Des formes différentes, une même substance

Selon diverses rumeurs (qui ne sont évidemment pas encore confirmées), l'Urus plus puissant pourrait s'appeler Performante ou Tecnica. Nous ne savons pas à quoi ressemblera cette variante, bien qu'il y ait eu récemment des spéculations sur un modèle de production basé sur le concept ST-X.

Il n'en reste pas moins que l'Urus Evo ne changera que très peu en termes de forme. Et ce sera probablement aussi le cas pour la version la plus extrême. Le restylage de la Lamborghini se caractérisera par une disposition différente des prises d'air avant, un graphisme actualisé des phares et de nouvelles lamelles à l'arrière. Il devrait également y avoir de nouveaux designs pour les jantes en alliage et un habitacle "rafraîchi".

L'hybride est-il déjà prêt ?

En ce qui concerne les moteurs, il est possible que l'Urus Evo soit animé par le même V8 4.4 biturbo de 650 ch que le modèle actuel. Cependant, Lamborghini pourrait être en mesure de tirer quelques chevaux de plus de son moteur. De plus, grâce aux vidéos des mois précédents, nous savons que la marque effectue des tests sur le son de l'échappement. Quelle sera la nouvelle "voix" du SUV ?

Il est difficile de se prononcer, notamment parce que les rumeurs concernant une version hybride rechargeable ne se sont pas tues. Après tout, un Urus électrifié n'est qu'une question de temps puisque Lamborghini a déclaré à plusieurs reprises son intention de rendre toute la gamme hybride d'ici 2024. Cette transition pourrait déjà avoir lieu au cours de l'année 2022, peut-être sur la version la plus puissante, pour laquelle on parle d'une motorisation de 820 ch.

Il faut encore faire preuve de patience pour découvrir tous les détails. La présentation de la nouvelle gamme Urus pourrait avoir lieu en août à Pebble Beach.