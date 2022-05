Au début des années 1990, la marque japonaise proposait plusieurs bolides amusants dans sa gamme. En tête, bien sûr, la 300 ZX présentée en 1989, ainsi que les modèles SX/Silvia. Et même la petite 100 NX avec toit targa était une source de plaisir.

En 1993, lorsque la série S13 a été remplacée par les modèles SX, Nissan a présenté au Tokyo Motor Show une étude de voiture de sport inhabituelle : l'AP-X. Ce concept est plus petit que l'ancienne 240 SX, et intérêt derrière ce concept n'est toujours pas clair aujourd'hui. Cette voiture devait-elle succéder à la SX ? Ou même la ZX ?

Regardons ses données : 4435 millimètres de longueur, 1800 mm de largeur, et seulement 1220 mm de hauteur. L'empattement était de 2,57 mètres. L'AP-X était donc plus courte qu'une Nissan SX, mais offrait un empattement plus important.

À l'avant, sous le capot, se trouvait un V6 32 soupapes DOHC de 2.987 cc de cylindrée et d'une puissance de 250 ch. On peut imaginer qu'il s'agissait d'un dérivé du moteur de 3,0 litres de la 300 ZX. La puissance était transmise aux roues arrière.

Officiellement, on pouvait lire : "L'AP-X est une voiture de sport qui allie plaisir et responsabilité. Elle est équipée d'un nouveau moteur V6 compact et super léger, couplé à une puissante transmission CVT. Ce nouveau concept-car est également doté d'un large éventail de caractéristiques de sécurité active et passive, ainsi que de nombreuses améliorations en matière d'efficacité énergétique".

L'AP-X a été conçu par le célèbre dessinateur automobile Marcello Gandini, connu pour son travail sur les Lamborghini Miura, Countach et Diablo, ainsi que sur la Lancia Stratos. Ce concept avait un coefficient de résistance à l'air de 0,20 grâce à des bords arrondis, un dessous plat et un arrière effilé. Les montants B et C rappellent la S13-SX, les phares étroits nous rappellent l'Opel Calibra.

Ce qui est frappant, c'est le grand hayon. Cette voiture de sport a un design chic, mais avec une bonne habitabilité et une faible consommation.

L'AP-X peut paraître futuriste au premier abord, mais si Nissan voulait que cette voiture soit produite en série, il aurait pu le faire presque immédiatement. Le cockpit semble proche de la série, avec déjà un système de navigation assez grand plus un écran.

Avec son hayon pratique et son intérieur étonnamment conservateur, l'AP-X aurait pu être un excellent ajout à la gamme de produits Nissan, mais malheureusement, elle a été mise au placard.