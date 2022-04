Au début des années 2000, le marché automobile était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Il y a vingt ans, les SUV et les crossovers n'en étaient qu'à leurs balbutiements, tandis que des marques comme Hyundai (aujourd'hui parmi les très rares à avoir survécu au déclin général des ventes) commençaient à approcher le public européen.

À l'époque, la société coréenne avait déjà fait son entrée dans le monde des SUV avec le lancement du Santa Fe. Pour tenter de reproduire son succès et proposer une nouvelle formule, le HCD-5 Crosstour a été présenté au Salon de l'auto de Chicago 2000.

Trois styles dans une seule voiture

Aussi étrange dans son nom que dans sa forme, le crossover n'a jamais été transformé en modèle de production. L'idée de Hyundai était de combiner plusieurs styles de carrosserie dans un même modèle et d'essayer d'offrir une alternative au look tout-terrain classique des premiers SUV.

Le résultat est un concept hybride, à mi-chemin entre un SUV, une berline compacte et un break. Dotée d'une posture surélevée et d'un design extrêmement élaboré (la partie avant rappelle vaguement la Pontiac Aztek), la Hyundai était dépourvue de pilier central pour améliorer l'habitabilité.

Pour le travail et l'aventure

Lors de la présentation du concept, Hyundai a expliqué que la voiture était conçue en trois sections différentes. Les sièges avant seraient une sorte de bureau pour le conducteur, tandis que l'espace arrière serait dédié à la détente des passagers.

Enfin, le constructeur avait conçu un très grand coffre qui, avec les barres de toit, devait garantir une praticité maximale pour les voyages et les sorties. L'équipement technologique était très curieux avec un écran LCD carré au centre du tableau de bord et des écrans arrière permettant de lire des DVD, des CD ou même des VHS.

Sur le plan mécanique, le HCD-5 Crosstour était équipé de quatre roues motrices et d'un V6 2,7 L de 180 ch couplé à une transmission automatique. Quelques années plus tard, cependant, la marque coréenne a lancé le Tucson, un SUV de taille moyenne au style plus traditionnel qui en est à sa quatrième génération.