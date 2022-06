Une fois par an, une étude nous emmène à travers le monde pour nous donner la température quant aux goûts des consommateurs de chaque pays en matière d'automobile. Et justement l'heure est venue de jeter un oeil aux goûts actuels et savoir quelles sont les marques de voitures préférées chez nous, mais aussi sur le reste du globe. Et celles qui sont détestées !

Et dans cette étude menée par le site theclunkerjunker.com en analysant les réseaux sociaux, deux marques se détachent nettement : Tesla et Mercedes-Benz sont les plus aimées. Et si le constructeur allemand est plébiscité dans de nombreux pays, le constructeur américain de son côté divise : il arrive en tête dans pas moins de 21 pays. Mais il est également celui qui arrive en tête des marques les moins aimées dans quelques 16 pays !

Mercedes arrive en tête dans 18 pays, suivi par Ferrari avec 10 pays, à égalité avec McLaren, et Jeep 9 pays. En France, c'est Mercedes qui arrive en tête de cette étude, tout comme chez nos voisins allemands. En revanche, ce n'est pas une marque italienne qui arrive en tête en Italie, mais là encore, Mercedes. En Suisse, c'est Tesla qui arrive en tête, tandis qu'en Belgique, Toyota monte sur la plus haute marche du podium.

Intéressons-nous désormais aux marques qui sont les moins aimées, toujours selon la même méthode de calcul en prenant en compte les mentions sur les réseaux sociaux (Twitter notamment) et un algorithme qui détermine si la mention est négative ou positive. Et là encore, comme déjà dit plus haut, Tesla attire l'attention, et en négatif, du moins dans 16 pays. Ferrari aussi fait partie de ces marques qui seraient détestées, au moins dans 18 pays.

La plus haute marche du podium des marques automobiles les moins aimées selon cette étude revient quant à elle à Ford, qui arrive en tête dans 20 pays. Des résultats à prendre avec des pincettes quand on voit qu'en France, tout comme en Italie d'ailleurs, c'est la marque Lincoln (par ailleurs division luxe du groupe Ford) qui est le constructeur le plus détesté... Pas franchement le genre de marque dont on entend parler chez nous alors de là à la désigner comme marque la plus détestée comme s'il y avait une fronde anti-Lincoln en France ou en Italie !