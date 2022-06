La Devel Sixteen est enfin là, en version de production. Oui, le voyage de plusieurs années de la légendaire hypercar à 16 cylindres est enfin terminé, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. Il s'agit de la vraie voiture, construite pour un client et en cours de mise au point finale. Il y a juste un petit problème : elle n'a que huit cylindres. Faut-il alors l'appeler... Devel Eight ?

Supercar Blondie a eu la chance de la tester, mais avant de crier au scandale parce que la Devel Sixteen n'est pas à la hauteur de son homonyme, lisez cet article et regardez la vidéo. Ainsi ous apprendrez que le client de cette première voiture ne voulait en effet pas du V16. Apparemment, cet acheteur aurait pu rencontrer des problèmes pour obtenir une voiture à 16 cylindres. C'est tout ce que l'on nous donne comme explication. Si quelqu'un connaît une partie du monde où il est impossible de posséder une Bugatti, c'est peut-être un indice de la direction que prend cette Devel.

Comme vous vous en doutez, cela signifie que cette Devel Sixteen particulière n'a pas non plus les 5000 chevaux (3728 kilowatts) promis à l'origine lors de son annonce... il y a presque 10 ans !! À la place, il y aura 2000 chevaux sous le long capot moteur, grâce à un V8 biturbo personnalisé. Nous n'avons pas de détails sur ce moteur. Il semble qu'il soit encore en cours de mise au point et que le seuil des 2000 chevaux n'ait pas encore été atteint.

La voiture de série numéro deux, en revanche, sera équipée d'un véritable V16 de 5000 chevaux. En fait, cette puissance a été ramenée à 3000 ch (2237 kW), ce qui reste une quantité absurde pour une voiture de route. Et nous savons que le V16 existe, car nous l'avons déjà vu en action. Ce premier modèle équipé du V8 vise une vitesse de pointe de 400 km/h. Donc même avec la moitié des cylindres, il n'a pas prévu d'être lent...

Il faut reconnaître qu'il est difficile de commercialiser un nouveau véhicule, surtout s'il est aussi radical que celui-ci. La Devel Sixteen mesure 5 mètres de long, pèse 2,2 tonnes et ne ressemble à rien d'autre sur la route. À l'intérieur, vous trouverez toutes sortes de composants empruntés à la Corvette C8, mais elle roule et sonne comme un monstre. C'est plus que ce que beaucoup de startups obtiennent, donc nous gardons l'espoir qu'un véritable modèle V16 suivra.