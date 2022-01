Imaginez que vous venez de quitter votre domicile pour vous rendre au travail. Vous empruntez l'habituelle route provinciale ou périphérique que vous utilisez tous les jours et vous tombez sur ce vaisseau spatial : la Devel Sixteen. Certes, l'hypercar de plus de 5000 ch (dans sa version la plus extrême) n'est pas passée inaperçue dans le trafic piémontais. Mais que fait la voiture la plus puissante du monde en Italie?

Laboratoire italien

En développement depuis 2008 et seulement dévoilée au public en novembre 2013, la Sixteen est un projet plutôt mystérieux. L'hypercar conçu par Defining Extreme Vehicles Car Industry LLC fait l'objet de tests en Italie depuis un certain temps.

La Devel utilise notamment la soufflerie et le circuit fournis par Pininfarina. L'hypercar des Émirats arabes unis est donc engagée en Italie pour divers tests sur route et en laboratoire. C'est pourquoi nous pourrions la voir à nouveau dans le trafic dans les mois à venir.

Sera-t-elle vraiment produite ?

La Sixteen a été annoncée dans une version "route" de 3048 ch, tandis que le modèle piste serait capable de dépasser les 5000 ch et 5094 Nm de couple avec une transmission dérivée des dragsters américains.

L'immense puissance provient d'un V16 12.3 L réalisé par la fusion de deux V8 General Motors mis au point par Steve Morris Engines, mais ceux qui veulent une Devel plus "silencieuse" peuvent se contenter d'une version V8 d'environ 1500 ch, qui est celle vue en essai.

La variante la plus extrême, en revanche, devrait atteindre 515 km/h et coûter environ 2 millions de dollars (1,77 million d'euros). Un prix "compétitif" dans le monde des hypercars si l'on considère que les rivales Bugatti Chiron et Koenigsegg Jesko coûtent entre 2,5 et 3 millions d'euros.

La marque prend déjà ses premières commandes, mais les propriétaires devront attendre au moins huit mois une fois la phase de développement terminée. Et pour ce dernier, il n'y a pas encore de date précise.