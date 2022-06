C'est une nouvelle fois le flou artistique du côté du bonus écologique. Après avoir statué sur un calendrier et une feuille de route bien précise concernant les aides à l'achat afin de donner plus de visibilité aux professionnels du secteur, voilà que le gouvernement émet de nouveau quelques doutes vis-à-vis du bonus écologique.

Ce serait d'ailleurs une bonne nouvelle pour les professionnels si les informations avancées par nos confrères d'autoactu.com se révèlent exactes, puisque le gouvernement a promis de prolonger les aides en cours lors de la campagne d'Emmanuel Macron. Le bonus écologique maximum de 6000 euros pourrait ainsi perdurer.

En effet, au 1er juillet prochain, le bonus maximal devait passer de 6000 à 5000 euros et le second bonus (pour les voitures électriques dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000 euros) de 2000 à 1000 euros. Il y aura toujours l'aide de 1000 euros accordée pour les modèles électriques d’occasion. En revanche, les voitures hybrides rechargeables ne seraient plus aidées.

La baisse des bonus a bien été actée par un décret publié le 30 décembre 2021 au Journal Officiel, même si celui-ci officialisait le report de l’entrée en vigueur de cette baisse initialement prévue le 1er janvier 2022. Rappelons qu'à cette époque, le gouvernement avait alloué un délai supplémentaire de six mois, notamment en raison notamment des perturbations liées à la crise sanitaire (pénurie de semi-conducteurs, fermeture des usines...)

Selon nos confrères d'autoactu.com, des annonces pourraient enfin arriver cette semaine concernant le prolongement de ces aides, les élections législatives ayant quelque peu chamboulé le calendrier.

Rappelons qu'au cours de la campagne présidentielle, le parti d'Emmanuel Macron s’est montré favorable à un maintien des aides en place, à savoir le bonus notamment, mais aussi l'aide concernant le prix des carburants. L’idée avait aussi été avancée par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances. Depuis, les nouvelles ont été plus rares, mais le gouvernement pourrait rapidement bouger et le maintien du bonus de 6000 euros semblerait tenir la corde.